Прокуратура Челябинска потребовала завести дела из-за мусорного коллапса

Прокуратура Челябинска передала материалы проверки в Следственный комитет России для решения вопроса о возбуждении уголовных дел против руководителей компаний, которые перестали вывозить мусор из города. Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

По результатам проверки прокуроры нашли 334 мусорных площадки, откуда не вывозились отходы. В ведомстве указали, что компания «Горэкоцентр плюс» с 18 сентября в одностороннем порядке перестала вывозить мусор из города, с 20 сентября к ней присоединилась фирма «ГорЭкоЦентр». После этого глава Челябинска Евгений Тефтелев объявил режим повышенной опасности в городе.

Против руководителя «Горэкоцентр плюс» могут завести дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), против директора «ГорЭкоЦентра» — ч. 1 ст. 293 УК России (халатность).

Также зампрокурора Челябинской области вынес предостережение Тефтелеву, напомнив об уголовной ответственности за нарушение закона по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей).