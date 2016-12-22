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Из-за мусорного коллапса в Челябинске возбудили уголовные дела
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Из-за мусорного коллапса в Челябинске возбудили уголовные дела
Общество, 15:50
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Из-за мусорного коллапса в Челябинске возбудили уголовные дела

В Челябинске возбудили уголовные дела в отношении должностных лиц городской администрации и МУП «Горэкоцентр» из-за невывоза мусора с контейнерных площадок. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-центр региональной прокуратуры.

Отмечается, что дела открыты по ч. 1 ст. 293 УК (халатность). Кроме того, по результатам проверок были выявлены нарушения закона, в том числе в деятельности организаций, занимающихся сбором и транспортировкой мусора. В связи с этим возбуждено 21 дело об административных правонарушениях по ст. 8.2 КоАП (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами). 

В Челябинске ввели режим повышенной опасности из-за мусорного коллапса
Общество

Глава Челябинска Евгений Тефтелев 24 сентября объявил в городе режим повышенной опасности, на следующий день был введен режим ЧС. Это связано с отказом компаний вывозить мусор по действующим тарифам после закрытия городской свалки. Как рассказал глава минэконологии области Сергей Лихачев, часть отказавшихся вывозить мусор предприятий являлись бывшими хозяевами мусорного бизнеса, которым принадлежала свалка. Она была закрыта 11 сентября на рекультивацию.

Прокуратура Челябинска передала материалы проверки в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовных дел. Прокуроры нашли 334 мусорных площадок, откуда не вывозились отходы.

Теги: Челябинская область , Экология , мусор
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