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Козак поручил проверить данные о дефиците топлива на независимых АЗС
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Козак поручил проверить данные о дефиците топлива на независимых АЗС
Бизнес, 15:41
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Козак поручил проверить данные о дефиците топлива на независимых АЗС

Вице-премьер Дмитрий Козак дал поручение оперативно проверить информацию СМИ о возникшем локальном дефиците топлива на независимых АЗС в отдельных регионах, заявил РБК его представитель Илья Джус.

Ранее Козак исключил возникновение дефицита топлива в России. По словам вице-премьера, сейчас нет и предпосылок для существенного снижения цен на бензин на рынке. Козак отмечал, что цены пойдут на спад лишь в том случае, если будет «существенно перенасыщен внутренний рынок, если будет повышена конкуренция, когда будет борьба за потребителя».

Как рассказали РБК несколько трейдеров и владельцев независимых АЗС, «Роснефть» 15 ноября перестала продавать на бирже дизельное топливо и бензин. При этом пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев не подтвердил эти данные.

Власти и крупнейшие нефтяные компании России 12 ноября подписали соглашение о заморозке цен на топливо на уровне июня 2018 года. В конце октября президент Независимого топливного союза Павел Баженов жаловался на то, что 40% регионов страны испытывают дефицит в топливе. По его словам, в этом виновны нефтяники, которые выставляли стоимость на товар в опте выше розничных из-за планов по заморозке цен.

В ответ глава «Роснефти» Игорь Сечин посоветовал независимым АЗС извлекать прибыль из предоставления клиентам дополнительных услуг. Он также объяснил повышение цен на бензин политикой независимых АЗС, которые, по словам Сечина, создали в ряде регионов монопольные структуры для увеличения стоимости топлива. «Если мы даем цену ниже, то сразу попадаем на антимонопольное разбирательство. Значит, вынуждены даже поднимать цену», — подчеркнул глава «Роснефти».

Теги: Дмитрий Козак , АЗС , дизельное топливо , бензин
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