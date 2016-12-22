Козак исключил дефицит бензина на российских АЗС

В России не может произойти ситуация, при которой на заправках не останется бензина. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24».

Отвечая на вопрос о том, может ли произойти подобная ситуация на АЗС, Козак сказал: «Она исключена, и кризис тоже исключен».

По его словам, сейчас кризиса с бензином «нет и быть не может». Но затем вице-премьер добавил: «Нет, он может быть, в случае если на мировых рынках нефть упадет до $12, вот тогда будет настоящий кризис».​

Предпосылок для существенного снижения цен на бензин на рынке сейчас нет, также сказал в интервью чиновник. «Может быть, если будет существенно перенасыщен внутренний рынок, если будет повышена конкуренция, когда будет борьба за потребителя. Пока в нашей стране сложившийся уровень добычи, уровень переработки, мировые цены на нефть не предвидят такого существенного снижения цен», — отметил Козак.

31 октября правительство после резкого роста цен на топливо договорилось с нефтяниками об их стабилизации. Нефтяные компании согласились заморозить цены на бензин до конца года. Соглашение подразумевает «солидарную ответственность» для всех российских нефтяных компаний и фиксирует рекомендации, которые правительство давало нефтяникам ранее. Если договоренности нарушит хотя бы одна компания, наказаны будут все, заявил на совещании вице-премьер Дмитрий Козак.