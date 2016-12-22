Путин заявил о важности темы стратегической стабильности в диалоге с США

Президент России Владимир Путин заявил, что в переговорах России и США основным является вопрос стратегической стабильности, который он обсуждал с американским вице-президентом Майком Пенсом. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Одна из ключевых проблем, безусловно, — это проблема стратегической стабильности, потому что мы должны понять, что будет с договором СНВ-3», — сказал он.
В октябре американский президент Дональд Трамп заявил, что США намерены выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). По мнению Соединенных Штатов, Россия нарушает договор. При этом замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва передала Вашингтону полную информацию о вызвавшей претензии ракете 9М729.
При этом Рябков также не исключил выход США из договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). В конце октября советник Трампа Джон Болтон отмечал, что США не выработали позицию по новому договору СНВ и готовы вести переговоры. Он добавил, что США хотят уточнить позицию России в этом вопросе.