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Путин заявил о важности темы стратегической стабильности в диалоге с США
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Путин заявил о важности темы стратегической стабильности в диалоге с США
Политика, 13:35
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Путин заявил о важности темы стратегической стабильности в диалоге с США

Президент России Владимир Путин заявил, что в переговорах России и США основным является вопрос стратегической стабильности, который он обсуждал с американским вице-президентом Майком Пенсом. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Одна из ключевых проблем, безусловно, — это проблема стратегической стабильности, потому что мы должны понять, что будет с договором СНВ-3», — сказал он.

В октябре американский президент Дональд Трамп заявил, что США намерены выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). По мнению Соединенных Штатов, Россия нарушает договор. При этом замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва передала Вашингтону полную информацию о вызвавшей претензии ракете 9М729.

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При этом Рябков также не исключил выход США из договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). В конце октября советник Трампа Джон Болтон отмечал, что США не выработали позицию по новому договору СНВ и готовы вести переговоры. Он добавил, что США хотят уточнить позицию России в этом вопросе.

Теги: Владимир Путин , СНВ
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