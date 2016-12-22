Рябков не исключил выход США из договора СНВ-3

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что США могут выйти из договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом он сказал в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

«Вслед за ДРСМД мы можем лишиться и другого ключевого двустороннего договора об СНВ 2010 года», — сказал он. Замминистра иностранных дел пояснил, что возможно «вообще потерять контроль над вооружениями».

Рябков назвал «тревожным моментом», когда США выходит из серии международных соглашений. Замминистра иностранных дел привел в пример ЮНЕСКО и Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программ. «Мы не знаем, есть ли конец этому пути», — сказал он.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из Договора по ракетам средней и меньшей дальности (РСМД). По мнению американской стороны, Россия нарушает данный договор. В Пентагоне полагают, что это касается ракеты 9М729. Рябков отметил, что все данные о ней были переданы США. Он отметил, что была передана информация, когда и на какую дальность данная ракета запускалась.



Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с советником Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном 23 октября, заметил, что в американской администрации есть сомнения по поводу СНВ-3. На следующий день, 24 октября, российский лидер заявил, что в случае отказа от всех договоров со стороны Вашингтона начнется гонка вооружений. Путин отметил, что если соглашения будут разорваны и американские ракеты средней и малой дальности появятся в Европе, то Россия будет обязана ответить «зеркально».



Договор СНВ-3 заканчивает свое действие в феврале 2021 года. За это время США и Россия должны решить продлевать его или нет.