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Болтон заявил о желании уточнить позицию России по договору СНВ
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Болтон заявил о желании уточнить позицию России по договору СНВ
Политика, 21:32
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Болтон заявил о желании уточнить позицию России по договору СНВ

Советник американского президента Джон Болтон прокомментировал переговоры с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, отметив, что у них были «серьезные и плотные дискуссии» об ограничении вооружений. Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

«Понимаете, американское правительство сейчас рассматривает свою позицию по новому договору «Старт» и СНВ. И мы обсуждали этот вопрос с Николаем Патрушевым. У нас были переговоры в Женеве в августе по этому вопросу», — рассказал Болтон.

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По словам американского политика, пока правительство США не выработало своей позиции по новому договору СНВ. При этом он отметил, что сейчас Вашингтон готов вести переговоры на эту тему.

«Мы понимаем российскую позицию сейчас лучше и хотим еще ее уточнить, видеть ее детали», — добавил советник.

Договор СНВ-3, ограничивающий количество ядерных боеголовок, которые имеются в распоряжении России и США, был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге.

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Договор СНВ-3 рассчитан на десять лет. Он вступил в силу 5 февраля 2011 года. В соответствии с документом, он может быть продлен еще на пять лет по соглашению сторон. Таким образом, Россия и Соединенные Штаты должны определиться по будущему СНВ-3 до 2021 года.

Теги: СНВ , Джон Болтон
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