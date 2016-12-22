Комиссия утвердила к полету на МКС первый после аварии «Союза» экипаж

В Центре подготовки космонавтов 15 ноября состоялось заседание, на котором межведомственная комиссия утвердила составы экипажей к полету на МКС, который отправится на станцию впервые после аварии ракеты «Союз-ФГ». Об этом сообщает «РИА Новости».

«Основной и дублирующий экипаж утверждены», — заявили члены комиссии. В состав основного экипажа вошли российский космонавт Олег Кононенко, американский астронавт Энн Макклейн и канадский астронавт Давид Сен-Жак. Их дублерами стали российский космонавт Александр Скворцов, европейский космонавт Лука Пармитано и американский астронавт Эндрю Морган.

С космодрома Байконур 11 октября стартовала ракета «Союз-ФГ» с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом. На 118-й секунде полета один из боковых блоков не отсоединился, что привело к аварии. Экипаж корабля привел в действие систему аварийного спасения, космонавту и астронавту удалось выжить.

По данным комиссии, расследовавшей инцидент, причиной аварии стала деформация датчика разделения первой и второй ступеней ракеты. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял, что после инцидента с «Союз-ФГ» эти ракеты-носители перестанут эксплуатировать в конце 2019 года.