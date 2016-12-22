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«Роскосмос» нашел страховщиков на первый после аварии запуск «Союза»
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«Роскосмос» нашел страховщиков на первый после аварии запуск «Союза»
Бизнес, 10:27
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«Роскосмос» нашел страховщиков на первый после аварии запуск «Союза»
Первый после аварии запуск ракеты «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «ГЛОНАСС-М» «Роскосмос» застрахует в СОГАЗе и «Ингосстрахе». Страховка обойдется госкорпорации на 23 млн руб. дороже
Ракета-носитель «Союз-2.1б» (Фото: Сергей Медведев / ТАСС)

«Роскосмос» нашел страховщиков для следующего после аварии пуска ракеты-носителя «Союз». Как следует из проекта договора, размещенного на сайте госзакупок, ими станут СОГАЗ и «Ингосстрах».

Госкорпорация разместила закупку на страхование запуска космического аппарата «ГЛОНАСС-М» № 57 19 октября, уже после аварии последнего «Союза-ФГ», который должен был доставить экипаж к МКС. «Роскосмос» планировал застраховать запуск за 178 млн руб., но 30 октября корпорации пришлось закрыть запрос предложений, так как ни одной заявки от страховых компаний не поступило.

Запуск, который собирается застраховать «Роскосмос», запланирован на 3 ноября. Как отмечается в документах, в условиях «срочной потребности» закупку пришлось осуществлять у единственного поставщика. Состраховщиками выступили СОГАЗ и «Ингосстрах», а сумма страховки выросла на 23 млн руб., до 201 млн руб.

В случае наступления страхового случая — полной гибели РН, прерывания зажигания на старте ракеты и др. — сумма выплат составит до 2,095 млрд руб.

Запуск космического аппарата «ГЛОНАСС-М» 3 ноября — это первый пуск для «Роскосмоса» после аварии «Союза-ФГ» 11 октября. Как сообщили позднее в госкорпорации, причиной неудачного запуска стала деформация датчика разделения первой и второй ступеней ракеты. В результате на 118-й секунде один из боковых блоков не смог вовремя отсоединиться от ракеты.

Нестыковки: аварии и катастрофы на космических кораблях «Союз» Еще 5 фото
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«Союз-ФГ» должен был доставить очередную миссию на МКС, космонавту Алексею Овчинину и астронавту Нику Хейгу удалось эвакуироваться с применением системы аварийного спасения.

Страховой договор по запуску «Союз-ФГ» был заключен с СК «Согласие», документ подразумевает лимит ответственности страховщика в размере 4,66 млрд руб. После аварии в «Согласии» заявили, что в случае признания инцидента страховым случаем выплата может стать рекордной в новейшей истории российского страхования с пилотируемым космическим кораблем.​

Автор: Павел Казарновский.
Теги: «Роскосмос» , «Ингосстрах» , СОГАЗ
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