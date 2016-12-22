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Астронавт аварийного «Союза» Хейг поблагодарил космонавта Овчинина
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Астронавт аварийного «Союза» Хейг поблагодарил космонавта Овчинина
Общество, 20:38
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Астронавт аварийного «Союза» Хейг поблагодарил космонавта Овчинина

Астронавт НАСА Ник Хейг поблагодарил своего российского коллегу Алексея Овчинина, с которым они пережили аварию на ракете-носителе «Союз-ФГ». Трансляция выступления астронавта опубликована на странице МКС в Facebook.

Хейг подчеркнул, что, хотя для него это был первый полет, во время аварийной посадки спасательной капсулы он вместе со своим российским коллегой выполнял четко все действия. Астронавт поблагодарил создателей системы аварийного спасения и подчеркнул ее надежность, несмотря на то что она не использовалась десятки лет. «Я благодарен, что у меня был такой командир, как Алексей. Он спокойный и сдержанный в любой ситуации. С ним было очень легко работать», — сказал Хейг.

Ракета-носитель «Союз-ФГ», которая должна была доставить на орбиту экипаж корабля «Союз МС-10», потерпела крушение 11 октября менее чем через полторы минуты после старта. Овчинина и Хейга спасла аварийная система. Капсула с экипажем приземлилась в Казахстане, в результате инцидента никто не пострадал. Предварительной версией случившегося является столкновение первой и второй ступеней ракеты. Результаты предварительного расследования будут обнародованы в конце октября.

 

Теги: астронавт , «Союз МС»
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