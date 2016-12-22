Два аварийных самолета Air France вылетели из Иркутска в Париж

Два самолета Boeing 777 авиакомпании Air France, которые вынужденно сели в Иркутске, вылетели в Париж. Об этом сообщается на странице аэропорта в Facebook.
«Оба самолета прошли проверку специалистов Air France, которые специально для этого прибыли в Иркутск. Все необходимые разрешения на вылет были получены», — говорится в сообщении.
Первый самолет вылетел 14 ноября в 22:00 (17:00 мск), а второй 15 ноября в 7:00 (2:00 мск).
Первый самолет авиакомпании Air France, летевший из Парижа в Шанхай, совершил вынужденную посадку в Иркутске 11 ноября. По данным управления МВД России на транспорте, на борту самолета произошло задымление. Пассажиров поселили в гостиницах аэропорта и города.
В ночь на 13 ноября из Иркутска не смог вылететь в Шанхай резервный самолет, который должен был забрать пассажиров другого Boeing 777. У второго самолета произошел отказ гидросистемы из-за мороза. Из-за этого авиакомпания отправила за пассажирами в Иркутск третий самолет. 14 ноября пассажиры вылетели из Иркутска в Шанхай.