Следовавший из Парижа в Шанхай самолет вынужденно сел в Иркутске

Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Парижа в Шанхай, совершил вынужденную посадку в Иркутске, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.
«Самолет совершил посадку в Иркутске примерно полтора часа назад, посадка прошла хорошо», — сказали в пресс-службе. В авиакомпании пока не смогли уточнить причину, по которой была совершена вынужденная посадка.
ТАСС со ссылкой на пресс-службу линейного управления МВД России на транспорте уточняет, что самолет совершил вынужденную посадку из-за задымления в кабине, никто не пострадал. Представитель пресс-службы аэропорта Иркутска рассказал «РИА Новости», что всех пассажиров расселили в гостиницы аэропорта и города. Всего на борту, по его словам, находились 280 человек.
В конце октября самолет «Уральских авиалиний», который должен был вылететь из Омска в Москву, не смог взлететь из-за попавших в двигатель куропаток. Птицы попали в двигатель лайнера при рулении. На борту находились 157 пассажиров, им был предоставлен запасной борт.