Резервный самолет Air France не вылетел в Шанхай из-за неполадок

Из Иркутска в ночь на вторник, 13 ноября, не смог вылететь в Шанхай резервный самолет авиакомпании Air France, который должен был забрать пассажиров совершившего вынужденную посадку Boeing-777, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу иркутского аэропорта.

«У самолета произошел отказ гидросистемы из-за мороза — в один из агрегатов попала жидкость. Сейчас его осматривают французские техники», — сообщили в пресс-службе.

В аэропорту добавили, что пассажиры находятся в самолете уже шесть часов — с 02:00 вторника, 13 ноября по местному времени (21:00 мск, 12 ноября). Они смогут покинуть воздушное судно под контролем погранслужбы, после того, как взлетят два «московских рейса».

Иностранцев разместят в гостиницах, уточнили в пресс-службе аэропорта. «Самостоятельно передвигаться по городу они не могут, поскольку не имеют российских виз», — добавили в аэропорту.

Там подчеркнули, что теперь в Иркутске находятся два неисправных самолета Air France.». Возможно, пришлют третий резервный борт», — сказали в пресс-службе.

В воскресенье, 11 ноября, самолет Air France, выполнявший рейс Париж — Шанхай, совершил вынужденную посадку в Иркутске. Сообщалось, что это пришлось сделать из-за задымления в кабине. Никто из 280 человек, находившихся на борту, не пострадал.