ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,53 66,78 EUR Нал. 77,55 75,50 USD Бирж. 67,85 -0,16 EUR Бирж. 76,22 -0,81 USD ЦБ. 67,52 +0,67 EUR ЦБ. 76,09 +0,29 EUR/USD 1,12 -0,01 BTC/USD Бирж. 6436,10 -14,10 IMOEX 2393,81 -0,40% RTSI 1114,75 -0,59% Brent 71,01 +0,95% DJIA 25387,18 -2,32% Nasdaq 7200,75 -2,78%
Резервный самолет Air France не вылетел в Шанхай из-за неполадок
Лента новостей
СМИ узнали о планах перекинуть строителей Крымского моста на порт Тамань 03:50, Бизнес Резервный самолет Air France не вылетел в Шанхай из-за неполадок 03:43, Общество СМИ увидели ответ Трампу в фото с французскими военными под дождем 03:20, Политика 5 модных трендов этой осени 03:14, РБК Pink и KUPIVIP.RU В Сенате США потребовали от Трампа прекратить критику ФРС 02:58, Экономика В Думе предложили сообщать должникам о привлечении коллекторов через СМС 02:42, Общество CМИ сообщили об авиаударе Израиля по зданию гостиницы в Газе 02:06, Политика Подозреваемый в деле о взрыве газа в доме под Смоленском умер в больнице 01:29, Общество CМИ узнали о планах перестроить киноцентр «Соловей» в жилой комплекс 01:02, Бизнес Израильские ВВС нанесли удар по зданию телеканала ХАМАС 00:35, Политика Правительство отказалось рекламировать институт самозанятых за 1 млрд руб 00:28, Общество SANA сообщило о 60 пострадавших из-за удара международной коалиции 00:24, Политика Израиль сообщил о 300 выпущенных палестинцами ракетах 12 ноя, 23:58, Политика Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру 12 ноя, 23:42, РБК и Экспострой на Нахимовском Минобороны показало архивное видео полетов бомбардировщика Ту-95 12 ноя, 23:29, Общество В Киеве заявили о согласии с США по проекту «Северный поток-2» 12 ноя, 23:16, Политика Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook 12 ноя, 23:01, Технологии и медиа WSJ насчитала более 20 обанкротившихся из-за цен на топливо авиакомпаний 12 ноя, 22:44, Бизнес Умер создатель «Человека-паука» и «Людей Икс» Стэн Ли 12 ноя, 22:34, Общество На торжествах во Франции Меркель перепутали с женой Макрона 12 ноя, 22:18, Общество СКА нанес «Автомобилисту» второе поражение в сезоне КХЛ 12 ноя, 22:03, Спорт «Токсичная» атмосфера в компании: кто виноват и как все исправить 12 ноя, 22:00, РБК и Volkswagen «Россия 24» показала видео о подготовке разведкой Украины взрывов в Крыму 12 ноя, 21:57, Политика Amnesty International лишила награды главу кабмина Мьянмы 12 ноя, 21:57, Политика База России в Таджикистане ввела усиленный режим из-за угрозы терактов 12 ноя, 21:48, Общество Президент Финляндии призвал провести расследование сбоя системы GPS 12 ноя, 21:29, Политика Власти ответили на жалобы нелегально попавших в Вилючинск рабочих 12 ноя, 21:22, Общество Коммунисты и новый глава Хакасии нашли замену сенатору Петренко 12 ноя, 21:09, Политика
Резервный самолет Air France не вылетел в Шанхай из-за неполадок
Общество, 03:43
0
Резервный самолет Air France не вылетел в Шанхай из-за неполадок

Из Иркутска в ночь на вторник, 13 ноября, не смог вылететь в Шанхай резервный самолет авиакомпании Air France, который должен был забрать пассажиров совершившего вынужденную посадку Boeing-777, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу иркутского аэропорта.

«У самолета произошел отказ гидросистемы из-за мороза — в один из агрегатов попала жидкость. Сейчас его осматривают французские техники», — сообщили в пресс-службе.

В аэропорту добавили, что пассажиры находятся в самолете уже шесть часов — с 02:00 вторника, 13 ноября по местному времени (21:00 мск, 12 ноября). Они смогут покинуть воздушное судно под контролем погранслужбы, после того, как взлетят два «московских рейса».

Следовавший из Парижа в Шанхай самолет вынужденно сел в Иркутске
Общество

Иностранцев разместят в гостиницах, уточнили в пресс-службе аэропорта. «Самостоятельно передвигаться по городу они не могут, поскольку не имеют российских виз», — добавили в аэропорту.

Там подчеркнули, что теперь в Иркутске находятся два неисправных самолета Air France.». Возможно, пришлют третий резервный борт», — сказали в пресс-службе.

В воскресенье, 11 ноября, самолет Air France, выполнявший рейс Париж — Шанхай, совершил вынужденную посадку в Иркутске. Сообщалось, что это пришлось сделать из-за задымления в кабине. Никто из 280 человек, находившихся на борту, не пострадал.

Главное
СМИ узнали о планах перекинуть строителей Крымского моста на порт Тамань Бизнес
Материалы по теме
Следовавший из Парижа в Шанхай самолет вынужденно сел в Иркутске Общество
Появилось фото аварийно севшего под Архангельском самолета Ан-2 Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter