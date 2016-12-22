Пассажиры Air France со второй попытки вылетели из Иркутска в Шанхай

Пассажиры Boeing-777-300 Париж-Шанхай авиакомпании Air France, который 11 ноября экстренно приземлился в Иркутске, вылетели в пункт назначения. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на справочную службу международного аэропорта Иркутск.
«Все пассажиры улетели резервным бортом в Шанхай в 09:16 [04:16 мск]», — сообщил собеседник агентства.
1 ноября Boeing-777-300, выполнявший рейс Париж-Шанхай, совершил вынужденную посадку в Иркутске из-за задымления в кабине пилотов. Из 282 человек на борту никто не пострадал.
12 ноября Air France направила в Иркутск резервный борт, который должен был вывезти пассажиров в пункт назначения. Однако намеченный на 13 ноября вылет не состоялся из-за поломки гидросистемы самолета. Всех пассажиров рейса разместили в двух гостиницах до прибытия нового резервного борта.
С поломками двух предыдущих самолетов в настоящий момент разбираются французские специалисты.