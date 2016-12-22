У Air France сломался отправленный в Иркутск из-за поломки Boeing лайнер

Авиакомпании пришлось отправить в Иркутск третий самолет после того, как первый резервный борт из-за поломки не сумел забрать пассажиров экстренно севшего в местном аэропорту лайнера, летевшего из Парижа в Шанхай

Фото: Antoine Antoniol / Bloomberg News

Air France отправила за пассажирами своего лайнера Boeing-777-300, прервавшего 11 ноября перелет по маршруту Париж — Шанхай и экстренно приземлившегося в Иркутске, новый самолет, сообщили РБК в пресс-службе иркутского аэропорта.

Причиной экстренного приземления лайнера, на борту которого было 282 пассажира, стало задымление в кабине пилотов. 12 ноября на выручку был направлен резервный борт Air France, который должен вывезти пассажиров в Шанхай. Однако намеченный на ночь 13 ноября вылет не состоялся — на резервном лайнере произошла поломка гидросистемы.

«Сейчас все пассажиры размещены в двух гостиницах, чувствуют себя отлично, никаких жалоб нет. Резервный самолет пока в пути, должен приземлиться в 04:00 по местному времени (23:00 мск)», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Представитель аэропорта пояснил, что если третий борт Air France прибудет вовремя и будет исправен, то пассажиры смогут отправиться в Шанхай в 03:00 мск 14 ноября.

С поломками двух предыдущих самолетов в настоящее время разбираются французские техники, прибывшие в Иркутск первым резервным лайнером.

В пресс-службе Air France сообщили РБК, что третий борт был проверен перед вылетом и находится «в отличном состоянии». «Все пассажиры получат компенсацию за такие задержки в вылете в Шанхай, мы на связи с нашими клиентами. Размер компенсации пока рассчитывается», — отметили в авиакомпании.