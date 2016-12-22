Книгоиздатели предложили «Яндексу» подписать антипиратский меморандум

Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) предложила «Яндексу» подписать меморандум о сотрудничестве в сфере защиты электронных и аудиокниг. Об этом говорится в обращении АЗАПИ в компанию и Роскомнадзор, поступившем в РБК.

«Механизм удаления ссылок из поисковой выдачи является, на наш взгляд, эффективным превентивным механизмом, который позволит правообладателям конкурировать за пользовательскую аудиторию, а не прибегать к избыточным, но в данный момент вынужденным мерам по блокировке сайтов», — говорится в письме.

АЗАПИ отмечает, что достигла соглашения с основными площадками распространения цифрового контента и соцсетями, которое позволяет блокировать пиратский контент без судебного решения. В частности, российские издательства с 2011 года сотрудничают c Google, однако с «Яндексом» они до сих пор не могут воспользоваться подобным механизмом.

По мнению ассоциации, поисковая выдача помогает пиратским сайтам наращивать аудиторию и запускать новые сайты с нелегальным контентом. При этом на практике АЗАПИ выяснила, что большинство владельцев пиратских сайтов скрывают свои контакты и не участвуют в судебных разбирательствах. Поэтому, по мнению ассоциации, процедура блокировки сайтов превращается в формальность и нагружает судебную систему, операторов связи, госрегулятора и сетевую инфраструктуру интернета.

​«Со своей стороны, готовы к максимально конструктивному диалогу, к тщательной проверке ссылок на сайты и сопоставлению с каталогом авторских прав, а также к любым способам технической интеграции по обмену данными через API», — отмечается в обращении к «Яндексу».

Аналогичное письмо ассоциация также направила на имя руководителя Роскомнадзора Александра Жарова, в котором попросила главу службы посодействовать в процессе переговоров с «Яндексом».

АЗАПИ представляет интересы крупнейших российских издательств — издательскую группу «Эксмо-АСТ», издательства «Альпина паблишер», «Манн, Иванов и Фербер», «Азбука-Аттикус» и другие.

В начале ноября «Яндекс», Mail.Ru и Rambler подписали меморандум о сотрудничестве в сфере исключительных прав в интернете с правообладателями, среди которых были «Первый канал», ВГТРК, «СТС Медиа», «Газпром-Медиа Холдинг», Национальная медиа группа. В документе не были учтены интересы книгоиздателей. Впоследствии Роскомнадзор предложил Google также подписать антипиратский меморандум.