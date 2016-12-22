Роскомнадзор предложил Google подписать антипиратский меморандум

Соглашение, по которому поисковики обязались оперативно удалять пиратский видеоконтент по запросу правообладателей, в начале ноября подписали российские интернет-компании и медиахолдинги

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Роскомнадзор предложил поисковику Google подписать антипиратский меморандум, в соответствии с которым поисковики обязуются не показывать нелегальный контент в своей выдаче, говорится на сайте федеральной службы.

Предложение было сделано в ходе встречи замглавы Роскомнадзора Вадима Субботина с директором департамента Google по взаимодействию с органами власти на Ближнем Востоке, в Африке, Израиле, Турции и России Дороном Авни.

На встрече обсуждалось, как Google исполняет требования российского законодательства. Как следует из сообщения Роскомнадзора, обсуждались «нарушения компанией требований российского закона по обеспечению фильтрации поисковой выдачи Google от запрещенной в России информации».

В пресс-службе Google, комментируя результаты этой встречи, заявили РБК: «РКН высказал свою позицию в официальном заявлении. У нас нет дополнительных комментариев по этому поводу».

Что такое антипиратский меморандум

1 ноября российские интернет-ресурсы «Яндекс», Mail.Ru и Rambler подписали с правообладателями — «Первым каналом», ВГТРК, «СТС Медиа», «Газпром-Медиа» и НМГ — документ, в котором обязались сотрудничать в борьбе с пиратским контентом.

В соответствии с этим документом правообладатели пообещали создать реестр интернет-ресурсов с пиратским контентом. Поисковики в свою очередь обязались постоянно обращаться к этому реестру и убирать из выдачи ссылки на содержащиеся в нем сайты в течение шести часов с момента их внесения в список.

Соглашение будет действовать до 1 сентября 2019 года. К этому сроку, как ожидается, аналогичные нормы появятся уже в российском законодательстве.

Почему его не подписал Google

Глава Роскомнадзора Александр Жаров 1 ноября сказал, что Google не стала подписантом, поскольку у компании нет юридического представительства в России и поскольку корпорация соблюдает требования американского закона DMCA (Digital Millenium Copyright Act), принятого в 1998 году. Закон предусматривает механизм удаления контента по жалобе правообладателя в случае, если владелец интернет-ресурса расположен в США, при этом провайдеры освобождаются от ответственности за действия пользователей.