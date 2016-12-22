ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,06 66,35 EUR Нал. 76,93 75,19 USD Бирж. 67,08 -1,05 EUR Бирж. 75,92 -0,95 USD ЦБ. 68,00 +0,32 EUR ЦБ. 76,76 +0,68 EUR/USD 1,13 +0,00 BTC/USD Бирж. 5906,38 -572,12 IMOEX 2378,59 +0,15% RTSI 1117,26 +1,56% Brent 67,34 +0,81% DJIA 25172,11 -0,45% Nasdaq 7164,21 -0,51%
Роскомнадзор предложил Google подписать антипиратский меморандум
Лента новостей
Перед крушением вертолет хозяина «Лестер Сити» перестал слушаться пилота 20:00, Общество Курс биткоина опустился до $6,05 тыс. 19:37, Крипто Вице-президент Тинькофф Банка — о роли новостей для розничных инвесторов 19:36, РБК и Thomson Reuters ЦБ назначил руководителя службы текущего банковского надзора 19:29, Финансы РФС оштрафовал Федуна за оскорбления болельщиков в его же адрес 19:24, Спорт Вслед за Либерманом израильское правительство покинет еще один министр 19:23, Политика «Аэрофлот» рассказал о планах ввести биометрический контроль в аэропортах 18:58, Бизнес Обвиняемый в госизмене ученый отказался от сделки со следствием 18:55, Общество Ледяные трюки: 5 самых впечатляющих зимних погонь в кино 18:46, РБК и Toyo Мамаев рассказал об иконостасе в своей камере в СИЗО 18:43, Общество 15 часов на одном заряде: компактный ноутбук для долгих поездок 18:43, РБК и Lenovo Bank of America запатентовал систему хранения криптовалют 18:40, Крипто Золотая миля: самые дорогие улицы мира 18:37, Фотогалерея  Столешников переулок опустился в рейтинге самых дорогих улиц мира 18:36, Бизнес Роскомнадзор предложил Google подписать антипиратский меморандум 18:35, Технологии и медиа Фонд Сбербанка и экс-глава Disney вложились в стартап по анализу эмоций 18:30, Бизнес Сотрудники ФСБ пришли с обысками в петербургский «Горэлектротранс» 18:21, Общество Как завести горизонтальные связи на бизнес-мероприятиях 18:21, РБК и Открытие Всемирный конгресс ингушского народа обратился в КС по делу о границе 18:19, Политика Крупнейшая экономика Европы показала рекордное с 2013 года падение 18:18, Экономика Абэ пообещал заключить договор с Россией на основе доверия Путину 18:04, Политика Росреестр остановил сервис выписок о владельцах квартир из-за DDoS-атаки 17:55, Бизнес 5 модных трендов этой осени 17:54, РБК Pink и KUPIVIP.RU В матче против Германии ворота сборной России будет защищать Андрей Лунев 17:54, Спорт ЦИК ДНР объявила Пушилина избранным главой республики 17:49, Политика Майнить Ethereum стало не выгодно: Susquehanna представила новый отчет 17:46, Крипто В УПЦ опровергли информацию о расколе из-за встречи с Порошенко 17:42, Политика В США начали проверку Boeing после катастрофы в Индонезии 17:41, Общество
Роскомнадзор предложил Google подписать антипиратский меморандум
Технологии и медиа, 18:35
0
Роскомнадзор предложил Google подписать антипиратский меморандум
Соглашение, по которому поисковики обязались оперативно удалять пиратский видеоконтент по запросу правообладателей, в начале ноября подписали российские интернет-компании и медиахолдинги
Фото: ZEUS / Zuma / ТАСС

Роскомнадзор предложил поисковику Google подписать антипиратский меморандум, в соответствии с которым поисковики обязуются не показывать нелегальный контент в своей выдаче, говорится на сайте федеральной службы.

Предложение было сделано в ходе встречи замглавы Роскомнадзора Вадима Субботина с директором департамента Google по взаимодействию с органами власти на Ближнем Востоке, в Африке, Израиле, Турции и России Дороном Авни.

На встрече обсуждалось, как Google исполняет требования российского законодательства. Как следует из сообщения Роскомнадзора, обсуждались «нарушения компанией требований российского закона по обеспечению фильтрации поисковой выдачи Google от запрещенной в России информации».

В пресс-службе Google, комментируя результаты этой встречи, заявили РБК: «РКН высказал свою позицию в официальном заявлении. У нас нет дополнительных комментариев по этому поводу».

Что такое антипиратский меморандум

1 ноября российские интернет-ресурсы «Яндекс», Mail.Ru и Rambler подписали с правообладателями — «Первым каналом», ВГТРК, «СТС Медиа», «Газпром-Медиа» и НМГ — документ, в котором обязались сотрудничать в борьбе с пиратским контентом.

В соответствии с этим документом правообладатели пообещали создать реестр интернет-ресурсов с пиратским контентом. Поисковики в свою очередь обязались постоянно обращаться к этому реестру и убирать из выдачи ссылки на содержащиеся в нем сайты в течение шести часов с момента их внесения в список.

Узким кругом: в антипиратском меморандуме не учли интересы книгоиздателей
Технологии и медиа

Соглашение будет действовать до 1 сентября 2019 года. К этому сроку, как ожидается, аналогичные нормы появятся уже в российском законодательстве.

Почему его не подписал Google

Глава Роскомнадзора Александр Жаров 1 ноября сказал, что Google не стала подписантом, поскольку у компании нет юридического представительства в России и поскольку корпорация соблюдает требования американского закона DMCA (Digital Millenium Copyright Act), принятого в 1998 году. Закон предусматривает механизм удаления контента по жалобе правообладателя в случае, если владелец интернет-ресурса расположен в США, при этом провайдеры освобождаются от ответственности за действия пользователей.

Авторы: Андрей Гатинский, Александра Посыпкина.
Теги: Роскомнадзор , Google , пиратский контент
Главное
После проверки уволился глава «дочки» «Роскосмоса» Бизнес
Материалы по теме
Степашин попросил включить книгоиздателей в антипиратский меморандум Политика
«Яндекс» и правообладатели подписали антипиратский меморандум Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter