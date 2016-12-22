Мамаев рассказал об иконостасе в своей камере в СИЗО

Арестованный футболист Павел Мамаев увлекся чтением православной литературы в СИЗО и имеет в камере иконостас. Об этом сообщает «Московский комсомолец», обозреватель которого посетил его и другого футболиста Александра Кокорина в качестве члена Общественной наблюдательной комиссии.

«Иконки в храме «Бутырки» нам дали. Нас выводили туда несколько раз, мы даже смогли причаститься», — сказал Мамаев, отметив, что иконостас сделал из картона его сокамерник Константин.

Отмечается, что помимо православной литературы в камере Мамаева есть книга Федора Достоевского «Идиот». Обозреватель отметила, что Кокорин был неразговорчивым, однако Мамаев настроен доброжелательно. Их отводят в спортивный зал два раза в неделю. Футболисты добавили, что этого «вполне достаточно», так как они занимаются спортом и в камере.

«Очень соскучился по семье, особенно детям. Так хочется их обнять! Держал бы в объятиях и не отпускал. На воле мы своего счастья не понимаем и многого не ценим», — отметил Мамаев.

Кокорин и Мамаев 8 октября стали инициаторами потасовок в Москве вместе с Кириллом Кокориным и футболистом любительской лиги Александром Протасовицким. Они напали на водителя телеведущей «Первого канала», избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.

Против Кокорина и Мамаева возбудили уголовные дела по ст. 116 УК (побои) и ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство организованной группой). Тверской суд отправил футболистов в СИЗО «Бутырка» до 8 декабря, как Кирилла Кокорина и Протасовицкого. 13 ноября адвокат Кокорина подал жалобу в Мосгорсуд на арест подзащитного. Начальник столичного управления ФСИН рассказал, что футболисты ведут себя примерно.