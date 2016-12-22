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Адвокат Кокорина подал в Мосгорсуд жалобу на арест футболиста
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Адвокат Кокорина подал в Мосгорсуд жалобу на арест футболиста
Хулиганство Кокорина и Мамаева, 17:50
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Адвокат Кокорина подал в Мосгорсуд жалобу на арест футболиста

Олег Попов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, подал жалобу в Мосгорсуд на арест своего подзащитного. Об этом он сообщил РБК.

Пресс-секретарь суда Ульяна Солопова подтвердила эту информацию.​ «Да, в Мосгорсуде зарегистрирована жалоба адвоката Попова», — сказала она. На вопрос РБК была ли подана аналогичная жалоба адвокатом футболиста «Краснодара» Павла Мамаева Игорем Бушмановым, Солопова ответила, что «по базе такая [жалоба] не значится».

10 ноября в СМИ появилась сообщения о продлении срока следствия по делу Кокорина и Мамаева на два месяца. Их адвокат Татьяна Стукалова заявила, что это «явно противоречит разумному». Кроме того, стало известно, что Кокорину и Мамаеву ограничили посещение спортзала до двух раз в неделю. Как пояснил член ОНК Иван Мельников, это было сделано из-за жалоб других арестованных, которые не могли туда попасть.

Мамаеву и Кокорину ограничили посещение спортзала в СИЗО
Общество

Мамаева и Кокорина, а также его младшего брата Кирилла и футболиста любительской лиги Александра Протасовицкого арестовали в октябре, позднее Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу их адвокатов. Причиной ареста стала драка в кафе в центре Москвы, в ходе драки пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак. До этого молодые люди напали на водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, его госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом носа. Футболистов арестовали до 8 декабря.

Теги: Футбол , Александр Кокорин , драка
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