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Курц рассказал об отношениях с Россией после шпионского скандала
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Курц рассказал об отношениях с Россией после шпионского скандала
Шпионский скандал в Австрии, 16:15
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Курц рассказал об отношениях с Россией после шпионского скандала

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Вена намерена сохранить хорошие отношения с Москвой на фоне шпионского скандала. Об этом он сказал на пресс-конференции в Вене, запись которой опубликована на его странице в Facebook.

«У нас хорошие контакты с Россией, это не изменится в будущем. Но когда у нас есть подозрения в шпионаже, мы всегда будем это критиковать и предотвращать», — сказал он.

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Политика

Газета Krone Zeitung сообщила 9 ноября, что с 1990-х годов отставной офицер австрийской армии работал на российскую разведку и получил за это €300 тыс. Курц назвал шпионаж России в Европе «недопустимым». Глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила запланированный на декабрь визит в Россию.

МИД России вызвал посла Австрии Йоханнеса Айгнера и выразил ему протест. В Москве заявили, что недоумевают, почему австрийская сторона предпочла не обсуждать имеющиеся подозрения с ней, а прибегла к «сенсационному вбросу информации в СМИ и публичному требованию объяснений».

Теги: Австрия , Себастьян Курц , военный шпионаж
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