Адвокат рассказал о позиции обвиняемого в шпионаже австрийца

Отставной полковник австрийской армии, подозреваемый Веной в шпионаже в пользу Москвы, не считает себя шпионом и не разглашал государственных секретов. Такое заявление сделал адвокат подозреваемого Михаэль Хофер в эфире телеканала ORF-2

«Он никогда не предавал [Австрию] и не раскрывал государственные секреты или конфиденциальные данные. Он считает себя настоящим австрийцем и страстным патриотом, и никогда бы не пошел на подобное в ущерб своей родине», — заявил адвокат. По словам Хофера, в пользу невиновности его клиента также говорит то, что он знал о подозрениях в отношении себя в течение двух месяцев, и не сбежал.

Ранее Земельный суд Зальцбурга решил отклонить ходатайство прокуратуры об аресте отставного полковника, не увидев для этого оснований. По утверждению судьи, угрозы побега подозреваемого нет, так как мужчина знал ранее о расследовании в отношении него и не пытался сбежать. Также указывается, что подозреваемый имел постоянное место жительства с 1987 года.

70-летний мужчина находился под стражей с субботы. Его подозревают в передаче России информации в обмен на вознаграждение в размере €300 тыс. Ему предъявили обвинения в разглашении гостайны.

Согласно данным газеты Krone Zeitung, которая первой сообщила о разоблачении экс-полковника, задержанный более 20 лет работал в штабе австрийской армии и передавал в Москву информацию о вооруженных силах республики, ее артиллерийских системах, докладывал о ситуации с мигрантами и составлял характеристики на высокопоставленных офицеров. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что публичные бездоказательные обвинения в адрес Москвы противоречат нормам международного диалога.