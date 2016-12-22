В Приморье 12 кандидатов в губернаторы края подали документы в избирком

Избирком Приморского края за день принял документы от 12 кандидатов на пост губернатора региона, передает ТАСС со ссылкой на представителя избиркома Романа Охотникова.

«12 кандидатов у нас подали документы: два — в порядке самовыдвижения, 10 — от различных политических партий», — рассказал он. Большое число кандидатов в первый день приема документов он объяснил тем, что предвыборная кампания будет сокращенной.

«В первый же день они провели мероприятия по выдвижению кандидатов и сразу подали документы. У нас сокращенная кампания, нужно быстрее собирать фильтр, быстрее открывать счет, на раскачку времени совсем нет», — добавил Охотников.

На сайте приморского избиркома сообщается, что документы для участия в выборах губернатора можно подать до 18 ноября. Для выдвижения необходимо получить подписи 140 депутатов и руководителей представительных органов. Самовыдвиженцы также должны сдать подписи 0,5% избирателей.

Документы для участия в выборах губернатора Приморья уже подали, в частности, врио главы региона Олег Кожемяко, который зарегистрировался в качестве самовыдвиженца, кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко, кандидат от Партии роста Алексей Тимченко и представитель «Зеленых» Олег Митволь. Повторные выборы губернатора пройдут в Приморье 16 декабря.

КПРФ выберет своего кандидата на конференции регионального отделения партии, это мероприятие перенесли с 27 октября на 3 ноября, рассказали ТАСС в партии. Коммунисты объяснили это тем, что место проведения будет изменено, а для этого нужно уведомить региональный избирком.

Главу региона не смогли определить в результате двух туров голосования, которые состоялись 9 и 16 сентября. Во второй прошли Андрей Тарасенко, занимавший тогда пост губернатора, и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Сообщалось, что данные в системе «ГАС Выборы» во время финального этапа подсчета голосов не обновлялись полтора часа, после чего лидером голосования стал Тарасенко, набравший на 1,5% больше соперника. Оба кандидата обвинили друг друга в нарушении законодательства. А региональный избирком по рекомендации ЦИК признал итоги выборов недействительными. В конце сентября Тарасенко ушел в отставку.