Греф заявил о нежелании Сбербанка продавать подсанкционный отель в Крыму

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк не собирается продавать крымский курортный комплекс Mriya Resort & SPA, попавший под новые санкции США, передает корреспондент РБК.

«Мы не планируем продавать: это наш санаторий, в котором 70% загрузки — это наши сотрудники. Как вы знаете, он был построен до введения санкций, это инвестиция была задекларированна еще в 2010 году», — сказал Греф.

Он отметил, что для Сбербанка инвестировать в строительство санатория в Крыму было очень странным решением. Греф пояснил, что в качестве обоснования утверждалось, что этот комплекс будет использоваться как площадка для проведения различных форумов. «С этим еще до конца не разобрались, будем разбираться», — заключил глава Сбербанка.

Министерство финансов США расширило санкции в отношении России 8 ноября. Под новые ограничения Вашингтона, в частности, попали три крымских санатория «Ай-Петри», «Дюльбер» и «Мисхор», а также курорт Mriya Resort & SPA, где проводится Ялтинский экономический форум, который Минфин США называет главной российской платформой для демонстрации инвестиционных возможностей в Крыму.

При введении нового пакета санкций американские власти отметили, что бенефициаром проекта строительства Mriya Resort & SPA является Сбербанк, который вложил в него около $300 млн.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что новые ограничения США, введенные против крымских санаториев, не окажут какого-либо негативного влияния на развитие региона: «Мы живем под санкциями с 2014 года, и за это время в российском Крыму сделано больше, чем за почти четверть века жизни без санкций в составе Украины».