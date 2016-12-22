Под санкции США по Украине попали санатории в Крыму и министерство ЛНР

В список вошли двое граждан Украины, один россиянин, а также девять организаций, среди которых санатории и министерство госбезопасности Луганской республики

Санаторий «Ай-Петри» (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Министерство финансов США расширило санкционный список против России по Украине и Крыму. Согласно сообщению ведомства, в список добавлены три физических лица и девять организаций.

В списке указаны одно ведомство — министерство государственной безопасности самопровозглашенной Луганской народной республики — и трое физических лиц:

заместитель министра госбезопасности ЛНР Александр Басов, гражданин Украины;

Андрей Сушко, гражданин Украины (в документах Минфина указан как офицер ФСБ России);

россиянин Владимир Зарицкий, руководитель ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов».

Из юридических лиц в санкционный список внесены:

АО «Санаторий «Ай-Петри» (по данным ЕГРЮЛ, учрежден министерством имущества и земельных отношений Республики Крым);

АО «Санаторий «Дюльбер» (по данным ЕГРЮЛ, также учрежден минимущества Крыма);

АО «Санаторий «Мисхор» (учредитель — минимущества Крыма);

АО «Крымтеплоэлектроцентраль»;

ООО «Гарант-СВ»;

ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов»;

ООО «Южный проект» (компания, связанная с банком «Россия», в конце прошлого года стала владельцем крымского предприятия «Новый Свет», завода шампанских вин);

курорт Mriya Resort & SPA (Минфин США указывает, что конечным владельцем курорта является Сбербанк).

«Любая собственность или имущественные интересы, которые имеют эти лица в юрисдикции США, заблокированы», — отмечается в заявлении Минфина. Кроме того, гражданам США запрещено проводить финансовые операции с участием этих лиц и организаций.

Как власти США объяснили санкции

Минфин США указывает, что дополнительные санкции вводятся «в ответ на продолжающуюся пагубную деятельность и дестабилизирующее поведение России».

Согласно сообщению Минфина, Андрей Сушко и Александр Басов, а также министерство госбезопасности ЛНР попали под санкции за «серьезные нарушения прав человека при поддержке суверенитета, целостности, демократии и экономической стабильности Украины». Таким образом, впервые была применена мера наказания по статье CAATSA за нарушение прав человека.

«Андрей Сушко, сотрудник ФСБ Российской Федерации (ФСБ), подозревается в незаконном похищении в 2017 году​ крымско-татарского активиста, который возражал против российской оккупации Крыма», — заявили в Минфине. Ведомство утверждает, что Сушко «впоследствии участвовал в жестоком обращении с этим активистом, которое включало использование электрошока, удушье и избиения».​

По мнению американского министерства, Александр Басов, будучи замминистра госбезопасности Луганской республики, использовал свое положение «для наказания или преследования членов общества «Свидетелей Иеговы».

«Министерство государственной безопасности ЛНР сыграло решающую роль в осуществлении Россией насильственного контроля над некоторыми районами Луганска и совершило серьезные нарушения прав человека», — считает Минфин США, указывая, что это ведомство «применяет практику содержания под стражей с угрозами грубого физического насилия или изнасилования заключенных, которые отказываются сотрудничать».

Американский Минфин, комментируя внесение в санкционный список курорта Mriya Resort and SPA, указывает, что он принадлежит ООО «Гарант-СВ» (также попало под санкции), конечным владельцем которого является Сбербанк. Ранее российский банк попал под секторальные санкции США. Концепцию и детали проекта Mriya Resort & Spa разрабатывал знаменитый британский архитектор сэр Норман Фостер, победитель Императорской и Притцкеровской премий. Строительство комплекса финансировалось Сбербанком и обошлось в $300 млн. Сбербанк — единственный владелец Mriya Resort & Spa, рассказывал в интервью «Ведомостям» генеральный директор курорта Грант Бабасян. Для Сбербанка это большой социальный проект, который начинался еще до крымских событий 2014 года, уточнял Бабасян. ​В Сбербанке отказались от комментариев.

Внесение в санкционный список еще трех санаториев («Ай-Петри», «Дюльбер», «Мисхор») Минфин США объяснил тем, что эти комплексы в Ялте «поддерживаемые Россией власти Крыма взяли под свой контроль и незаконно национализировали». Эти санатории крымские власти «без согласия украинского правительства» продали Управляющей компании инфраструктурных проектов (УКИП) за примерно $24 млн, говорится в сообщении министерства. Владимир Зарицкий, внесенный в санкционный список, указан как учредитель и владелец УКИП. Он также является бывшим главнокомандующим ракетных войск России.

Говоря о «Южном проекте», Минфин США указывает, что компания «принадлежит или контролируется прямо или косвенно банком «Россия» и Юрием Ковальчуком» (Ковальчук попал под американские санкции еще в 2014 году). Продажа правительством Крыма предприятия по производству игристых вин «Новый Свет» компании «Южный проект» в заявлении американского министерства называется «первой крупной приватизацией бывшей украинской государственной собственности после аннексии Крыма Россией». РБК направил запрос в пресс-службу банка «Россия».

«Крымтеплоэлектроцентраль» в 2017 году выиграла российский тендер на предоставление питания электроэнергией на территории Крымского полуострова, указывает Минфин.

Ранее введение этих санкций анонсировал спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.