Аксенов назвал дискриминацией новые санкции США против санаториев Крыма

Новые американские санкции, которые были введены против крымских санаториев и предприятий, не окажут какого-либо негативного влияния на развитие региона. Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице в Facebook.​

«Мы живем под санкциями с 2014 года, и за это время в российском Крыму сделано больше, чем за почти четверть века жизни без санкций в составе Украины», — отметил он.

По его словам, попадание под санкции создает дополнительную рекламу крымских санаториев. Аксенов привел статистику, согласно которой в этом году Крым посетили туристы из 132 стран.

Глава региона заявил, что санкции не работают, однако дискриминируют крымчан, наносят вред населению полуострова и оказывают психологическое давление на граждан западных стран, которые «не доверяют пропаганде и собираются посетить Крым». Он назвал это «ярким примером лживой и лицемерной политики».

В минувший четверг, 8 ноября, Минфин США расширил санкции по Украине и Крыму и добавил в свои ограничительные списки три физических и девять юридических лиц, среди которых санатории «Ай-Петри», «Дюльбер», Мисхор», курорт Mriya Resort & SPA, а также предприятия АО «КрымТЭЦ», ООО «Южный проект», «Управляющая компания инфраструктурных проектов», ООО «УКИП», ООО «Гарант-СВ» и Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской республики.