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Кремль прокомментировал штраф в 22 млн руб. для журнала Альбац
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Кремль прокомментировал штраф в 22 млн руб. для журнала Альбац
Политика, 12:52
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Кремль прокомментировал штраф в 22 млн руб. для журнала Альбац
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что издание получало деньги от иностранных агентов и не декларировало это. По его словам, это является нарушением закона, поэтому требование суда обоснованно
Евгения Альбац  (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Требование суда взыскать штраф с журнала The New Times и его главного редактора Евгении Альбац на 22 млн руб. соответствует законам. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Отвечая на вопрос, как в Кремле отреагируют на возможное закрытие издания, он сказал, что «это​ скорее плохо, чем хорошо».

«Здесь можно только сожалеть. Но, с другой стороны, есть закон. <...> Штраф в размере той суммы, которое издание получало, — это то решение, которое было принято Роскомнадзором», — добавил он.

Пресс-секретарь подчеркнул, что журнал получал деньги от иностранных агентов и не декларировал это. Песков заключил, что требование властей выплатить штраф полностью соответствует законодательству.

Журнал The New Times и его главреда Альбац оштрафовали на 22 млн руб.
Технологии и медиа

В минувшую пятницу, 26 октября, мировой судебный участок Тверского района оштрафовал ООО «Новые времена» — издателя журнала The New Times и одноименного сайта — на 22,25 млн руб. за несвоевременное предоставление данных (ст.13.15.1 КоАП) в Роскомнадзор. «Интерфакс» со ссылкой на решение судьи указывал, что издатель получил 22,25 млн руб. от НКО «Фонд поддержки свободы прессы», которая признана иноагентом. Главный редактор издания Евгения Альбац отмечала, что это первое применение этой статьи в судебной практике.

Адвокат Журнала Вадим Прохоров, комментируя назначенное наказание, заявлял, что «астрономический» штраф спровоцирует принудительное закрытие журнала, поскольку такую сумму издание получило за весь прошлый год. Он подчеркивал, что решение суда будет обжаловано. Он пообещал направить апелляционную жалобу в Мосгорсуд, Верховный суд и в ЕСПЧ. ОБСЕ уже призвала российский суд отменить наложенный штраф.

В картотеке дел Тверского районного суда Москвы говорится, что заседание по делу об административном нарушении прошло 25 октября. На следующий день производство по делу прекратили, а определение по нему вступило в силу. Подробности не уточняются.

​В Роскомнадзоре РБК опровергали сообщения о штрафе и добавляли, что ведомство не подавало иск в суд в отношении The New Times.

В прошлом году из-за нехватки средств прекратила свое существование печатная версия The New Times, тираж которой составлял 50 тыс. экземпляров. В настоящее время издание существует только в электронной версии.

Авторы: Анна Трунина, Владимир Дергачев.
Теги: Дмитрий Песков , Кремль , The New Times
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