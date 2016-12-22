ОБСЕ призвала российский суд отменить штраф The New Times на 22 млн руб.

Российские власти должны отменить штраф в 22 млн руб, наложенный на издание The New Times, заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. Это следует из официального сообщения организации.

Дезир назвал наложенный штраф » исключительно высоким» и подчеркнул, что данное действие «угрожает свободе СМИ в Российской Федерации». » Я призываю власти отменить это решение и надеюсь, что это произойдет при подаче апелляционной жалобы», — сказал представитель ОБСЕ.

Он добавил, что российские власти срочно должны внести поправки в существующий закон об иностранных агентах, так как действующее законодательство создало ситуацию с The New Times и провоцирует «ненужные и несоразмерные меры«в отношении плюрализма СМИ

Суд 26 октября оштрафовал журнал The New Times и его главреда Евгению Альбац на 22 млн руб. за несвоевременное предоставление информации об иностранном финансировании. Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на решение мирового судебного участка, суд пришел к выводу, что ООО «Новые времена», получив 22,25 млн руб. от НКО «Фонд поддержки свободы прессы» (признано иностранным агентом), не предоставило в Роскомнадзор соответствующее уведомление. В издании подчеркнули, что столь высокое взыскание приведет к закрытию журнала. Адвокат издания Вадим Прохоров считает, что сроки по иску истекли и намерен обжаловать решение суда.

The New Times в 2017 году перестал выходить в бумажной версии. Сайт издания продолжает работу.



