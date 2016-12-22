Израиль поразил еще 50 целей в секторе Газа

В ходе утренней атаки Армия обороны Израиля (IDF) поразила около 50 военных объектов в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел. Об этом сообщается в Twitter IDF.

Указывается, что истребители и беспилотники армии Израиля нанесли удары по военным объектам, связанным с движением ХАМАС и «Палестинским исламским джихадом» (запрещена в России), включая тоннель в районе Тафах и пусковую площадку.

Всего к настоящему моменту израильская армия поразила около 150 военных объектов боевиков, включая три правительственных здания, уточняется в сообщении.

12 ноября начался ракетный обстрел Израиля со стороны сектора Газа, израильская армия начала ответную атаку. К настоящему моменту по израильской территории было выпущено более 300 ракет, 70 из них удалось перехватить. В Израиле в результате обстрелов погиб один человек, более 50 пострадали.

Ответным ударом Израиля было уничтожено здание телеканала Al-Aqsa TV, который является официальным СМИ ХАМАС. Также The Jerusalem Post писала, что израильские ВВС нанесли удар по зданию гостиницы в секторе Газа, в котором предположительно проводятся тренировки членов ХАМАС.