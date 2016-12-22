Израиль сообщил о 300 выпущенных палестинцами ракетах

С территории сектора Газа вечером в понедельник, 12 ноября, в направлении Израиля были выпущены более 300 ракет, сообщает армия Израиля в Twitter.

«В ответ мы наносим удары по террористическим объектам в секторе Газа», — заявили военные.

Ранее израильская армия сообщила, что поразила более 70 объектов палестинского исламистского движения ХАМАС.

Израиль атаковал сектор Газа после того, как с палестинской территории выпустили несколько десятков ракет. Сообщалось, что в результате обстрела пострадали 13 израильтян. Во время ответного авиаудара погибли по меньшей мере трое палестинцев.​

В ночь на 12 ноября израильский спецназ в ходе рейда уничтожил пятерых палестинцев, в том числе одного из командиров ХАМАС. Во время операции также погиб офицер армии Израиля, еще один получил ранение средней степени тяжести.