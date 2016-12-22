CМИ сообщили об авиаударе Израиля по зданию гостиницы в Газе

Израильские ВВС нанесли удар по зданию гостиницы Al-Amal в секторе Газа, которое предположительно используется для тренировок членов палестинского исламистского движения ХАМАС, пишет Jerusalem Post.
Информацию об ударе по зданию гостиницы, подтверждает и издание Al Masdar News. Пострадал ли кто-нибудь в результате взрыва, не уточняется. Пользователи социальных сетей опубликовали видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлен удар ВВС.
Ранее сообщалось, что израильская авиация уничтожила здание телеканала Al-Aqsa TV, который является официальным СМИ ХАМАС. В своем заявлении армия Израиля назвала его «департаментом пропаганды».
Израильские ВВС атаковали более 70 объектов в сектор Газа после того, как с палестинской территории в сторону Израиля запустили более 300 ракет. Сообщалось, что 60 из них удалось перехватить. В результате обстрела и ответного авиаудара пострадали 13 израильтян, трое палестинцев погибли.