Израильские ВВС нанесли удар по зданию телеканала ХАМАС

Здание официального телеканала палестинского исламистского движения ХАМАС в секторе Газа — Al-Aqsa TV — было уничтожено в результате удара израильской авиации, cообщает сам телеканал.

По его данным, ВВС Израиля выпустили пять ракет по штаб-квартире. Из-за этого вещание было временно прекращено. Директор Al-Aqsa TV Ибрагим Захир пообещал в ближайшее время восстановить трансляцию.

Он не уточнил, пострадал ли кто-нибудь в результате авиаудара. Армия Израиля опубликовала нарезку из трансляций телеканала, который военные назвали «департаментом пропаганды ХАМАС», видеозапись заканчивается взрывом здания в результате авиаудара.

Очередное обострение палестино-израильского конфликта началось с того, как в ночь на 12 ноября израильский спецназ убил пятерых палестинцев, в том числе одного из командиров ХАМАС, во время спецоперации также погиб один офицер армии Израиля. Как сообщает Jerusalem Post со ссылкой на израильских военных, позже с территории сектора Газа по Израилю запустили более 300 ракет, по меньшей мере 60 из которых удалось перехватить. В результате пострадали 13 жителей Израиля.

В ответ израильские ВВС атаковали 70 целей на территории сектора Газа. Как сообщает Reuters, три палестинца погибли во время авиаудара.