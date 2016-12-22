СМИ узнали о возможной встрече Абэ с Путиным по Курилам в Сингапуре

Очередная встреча японского премьер-министра Синдзо Абэ с президентом России Владимиром Путиным по поводу территориального спора вокруг Курильских островов может пройти в течение недели в Сингапуре, сообщает Japan Times со ссылкой на источники.

Как сообщает издание, 14 ноября начинается пятидневное турне Абэ по странам Азиатско-Тихоокеанского региона. Первым из пунктов назначения премьера обозначен Сингапур, где, как полагают источники газеты, возможна встреча с Путиным. На ней речь может пойти о ситуации вокруг Курильских островов. О каких-либо новых предложениях со стороны Токио в рамках решения территориального спора Japan Times не сообщает.

В сентябре Абэ допускал, что может встретиться с Путиным в ноябре и декабре. Он подчеркивал, что позиция Японии по вопросу принадлежности Курил остается прежней.

В середине сентября Путин на Владивостокском экономическом форуме предложил Абэ заключить мирный договор, которого у России и Японии нет с 1945 года. Российский президент предложил обозначить крайним сроком его подписания конец 2018 года «без всяких предварительных условий». Подобные принципы лежат еще в советско-японской декларации 1956 года, прекратившей состояние войны между двумя странами, после чего предполагалось заключить мир «в кратчайшие сроки». Однако этому помешал вопрос о принадлежности Южных Курил, которые СССР занял в 1945 году. Более того, заявление о невозможности подписания мирного договора без решения территориального спора подтвердил Абэ в конце октября, вопреки предложению Путина о мире без предварительных условий, хотя и выразил надежду на скорое соглашение на основе «взаимного доверия».

Россия считает Курильские острова своей неотъемлемой территорией, Япония же называет острова «оккупированными». В 2016 году страны договорились о совместной хозяйственной деятельности в южной части архипелага и интенсификации авиасообщения с Японией.