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Абэ рассказал об ожидании встреч с Путиным в ноябре и декабре
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Абэ рассказал об ожидании встреч с Путиным в ноябре и декабре
Политика, 07:50
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Абэ рассказал об ожидании встреч с Путиным в ноябре и декабре

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что ждет встреч с президентом России Владимиром Путиным в ноябре и декабре этого года. Об этом сообщает телеканал NHK.

«Саммит в ноябре и декабре будет иметь большое значение», — сказал Абэ.

Премьер-министр отметил, что верит в то, что Путин готов подписать мирный договор до конца года. Абэ добавил, что позиция Японии по поводу решения территориальных споров остается прежней.

«Если я не покажу свою волю, это не сработает», — сказал он.

Ранее Владимир Путин заявил, что принял предложение премьера Японии изменить подход к переговорам по заключению мирного договора. Президент России предложил сначала заключить договор, а затем уже решать территориальный спор, касающийся Курильских островов.

Однако генсек кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга не поддержал такое предложение и заявил о неизменности позиции страны. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил, что инициатива Путина связана с тем, что территориальные споры могут идти на протяжении десятилетий. 
 

Теги: Япония , мирный договор , Синдзо Абэ
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