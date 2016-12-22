Абэ рассказал об ожидании встреч с Путиным в ноябре и декабре

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что ждет встреч с президентом России Владимиром Путиным в ноябре и декабре этого года. Об этом сообщает телеканал NHK.
«Саммит в ноябре и декабре будет иметь большое значение», — сказал Абэ.
Премьер-министр отметил, что верит в то, что Путин готов подписать мирный договор до конца года. Абэ добавил, что позиция Японии по поводу решения территориальных споров остается прежней.
«Если я не покажу свою волю, это не сработает», — сказал он.
Ранее Владимир Путин заявил, что принял предложение премьера Японии изменить подход к переговорам по заключению мирного договора. Президент России предложил сначала заключить договор, а затем уже решать территориальный спор, касающийся Курильских островов.
Однако генсек кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга не поддержал такое предложение и заявил о неизменности позиции страны. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил, что инициатива Путина связана с тем, что территориальные споры могут идти на протяжении десятилетий.