ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,13 67,19 EUR Нал. 76,73 75,89 USD Бирж. 67,78 -0,22 EUR Бирж. 76,23 -0,81 USD ЦБ. 67,52 +0,67 EUR ЦБ. 76,09 +0,29 EUR/USD 1,12 -0,01 BTC/USD Бирж. 6445,80 +57,20 IMOEX 2396,74 -0,28% RTSI 1116,26 -0,46% Brent 71,01 +0,95% DJIA 25579,96 -1,58% Nasdaq 7205,47 -2,72%
Власти опровергли решение о наказании для чиновницы за слова о детях
Лента новостей
Суд отпустил совладельца «Юлмарта» под залог 25 млн руб. 19:14, Бизнес Инвесторы теряют интерес: как изменится курс биткоина 18:56, Крипто Порошенко назвал Украину одной из беднейших стран Европы 18:55, Экономика Как завести горизонтальные связи на бизнес-мероприятиях 18:49, РБК и Открытие ОНЭКСИМ не смог отсудить 1,4 млрд руб. у «Открытие холдинга» 18:48, Бизнес Половина учителей математики не прошли проверку на знание своего предмета 18:44, Общество Степан Солженицын ушел из McKinsey 18:34, Бизнес Власти опровергли решение о наказании для чиновницы за слова о детях 18:32, Общество Израиль начал удары по сектору Газа в ответ на массовый ракетный обстрел 18:29, Политика Вице-президент Тинькофф Банка — о роли новостей для розничных инвесторов 18:26, РБК и Thomson Reuters Суд заблокировал сайты «Кэшбери» 18:23, Бизнес Капитан ФСИН пожаловалась главе СКР на избиения со стороны начальства 18:08, Общество Сербская церковь отказалась признать решения Константинополя по Украине 18:06, Политика Суд арестовал главу «Пересвет-Инвеста» 17:55, Бизнес 15 часов на одном заряде: компактный ноутбук для долгих поездок 17:52, РБК и Lenovo Новый глава Хакасии — РБК: «Вешать портреты — это излишнее рвение» 17:49, Политика Коновалов пообещал уволить экономический блок правительства Хакасии 17:49, Политика Что будет с Ethereum: за полгода криптовалюта подешевела на 74,7% 17:48, Крипто Табачный концерн потерял $11 млрд из-за угрозы запрета сигарет с ментолом 17:45, Бизнес Защитная стратегия: почему в США начали инвестировать в старые компании 17:38, Quote ФСБ задержала в Краснодарском крае работавшего на СБУ таксиста 17:33, Общество Валютный счет российского резидента: как управлять капиталом за границей 17:19, РБК и FW Raiffeisen В торговом центре в Минске обвалился потолок 17:17, Общество Песков назвал итоги выборов в Хакасии прозрачными и честными 17:07, Политика СМИ рассказали о жизни получившего от России €300 тыс. шпиона 17:07, Политика Кононов пообещал поставить в «Спартаке» атакующий футбол 17:01, Спорт 4 типа команд и как с ними работать: инструкция для руководителя 16:48, РБК и Volkswagen Песков ответил на вопрос о возможности саммита в «нормандском формате» 16:46, Политика
Власти опровергли решение о наказании для чиновницы за слова о детях
Общество, 18:32
0
Власти опровергли решение о наказании для чиновницы за слова о детях

Решение о наказании директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких пока не принято. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на врио замглавы региона по внутренней политике Вадима Дубичева.

По его словам, проверка деятельности Глацких, начатая после ее слов о том, что государство ничего не должно детям, еще не завершена. Обсуждения ее итогов пока не было, так что сообщения о решении, принятом в отношении чиновницы, являются дезинформацией, указал Дубичев.

Ранее портал со ссылкой на источник в аппарате губернатора Свердловской области сообщил, что глава региона «после серьезного разговора» с Глацких решил объявить ей выговор. При этом и.о. директора департамента информполитики Свердловской области Юлия Прыткова говорила, что информации о завершении служебной проверки нет.

Автора слов о молодежи исключили из политсовета «Единой России»
Общество

В начале ноября на YouTube появилось видео встречи Глацких с детьми-волонтерами, в ходе которой она заявила, что государство им ничего не должно. «Вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство не просило их вас рожать», — сказала она. После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отстранил Глацких от должности. Ее также исключили из регионального политсовета «Единой России». Чиновница принесла извинения за свои слова, пояснив, что хотела «усилить мотивацию молодежи самостоятельно и активно развиваться».

7 ноября Следственный комитет объявил о доследственной проверке свердловского департамента молодежной политики, однако потом сообщение о проверке пропало с сайта СК.

Теги: Свердловская область , Дети , молодежь
Главное
Израиль начал удары по сектору Газа в ответ на массовый ракетный обстрел Политика
Материалы по теме
Автора слов о молодежи исключили из политсовета «Единой России» Общество
На сайте СК пропало сообщение о проверке ведомства автора слов о детях Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter