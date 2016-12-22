Власти опровергли решение о наказании для чиновницы за слова о детях

Решение о наказании директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких пока не принято. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на врио замглавы региона по внутренней политике Вадима Дубичева.

По его словам, проверка деятельности Глацких, начатая после ее слов о том, что государство ничего не должно детям, еще не завершена. Обсуждения ее итогов пока не было, так что сообщения о решении, принятом в отношении чиновницы, являются дезинформацией, указал Дубичев.

Ранее портал со ссылкой на источник в аппарате губернатора Свердловской области сообщил, что глава региона «после серьезного разговора» с Глацких решил объявить ей выговор. При этом и.о. директора департамента информполитики Свердловской области Юлия Прыткова говорила, что информации о завершении служебной проверки нет.

В начале ноября на YouTube появилось видео встречи Глацких с детьми-волонтерами, в ходе которой она заявила, что государство им ничего не должно. «Вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство не просило их вас рожать», — сказала она. После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отстранил Глацких от должности. Ее также исключили из регионального политсовета «Единой России». Чиновница принесла извинения за свои слова, пояснив, что хотела «усилить мотивацию молодежи самостоятельно и активно развиваться».

7 ноября Следственный комитет объявил о доследственной проверке свердловского департамента молодежной политики, однако потом сообщение о проверке пропало с сайта СК.