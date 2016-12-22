СК решил проверить департамент автора слов о детях и государстве

СК заявил о проверке финансовой деятельности департамента молодежной политики Свердловской области после скандала с Ольгой Глацких, которая заявила детям, что государство им ничего не должно. Ранее Глацких отстранили от должности

Ольга Глацких (Фото: ТАСС)

Следственный комитет начал доследственную проверку департамента молодежной политики Свердловской области после сообщений СМИ о возможном нецелевом расходовании средств, выделенных на поддержку талантливой молодежи. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК.

Департамент возглавляет Ольга Глацких, которая сейчас временно отстранена от должности после скандальных заявлений о том, что государство молодежи «в принципе ничего не должно».

«Вчера ряд средств массовой информации сообщил, что одна из структур, возглавляемая директором департамента молодежной политики Свердловской области Ольгой Глацких, получила в 2018 году 131 млн руб., предназначенных для реализации проектов по поддержке талантливой молодежи. Эти деньги предназначались на организацию четырех смен по обучению 800 подростков. Как минимум три смены (весной, в августе и в октябре) проходили в текущем году в находящемся в центре Екатеринбурга бизнес-отеле «Панорама», аффилированном с одним из депутатов Законодательного собрания региона», — говорится в сообщении СК.

«В статье ставятся вопросы, почему мероприятия с молодежью проходили не на природе, не в пионерских лагерях, а в отеле премиум-класса, хотя занятия вели обычные учителя, оплата труда которых не может стоить заявленных в смете сумм. Кроме того, будут проверены приведенные в статье сведения о том, что в вышеуказанном отеле проходят и прочие мероприятия департамента», — пояснили в СК.

Проверку поручили провести отделу по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области.

Скандал разгорелся после того, как 3 ноября местный телеканал «ЭХО-ТВ 24​» опубликовал репортаж о встрече Глацких с детьми-волонтерами. «Молодые люди считают, что государство им все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство не просило их вас рожать, если мы будем идти от истоков. Все знают свои права, но забыли про обязанности», — сказала она тогда, обращаясь к подросткам, и призвала менять эту установку.

Областные власти назначили служебную проверку по факту высказываний чиновницы, на время ее проведения распоряжением губернатора области Евгения Куйвашева она отстранена от должности. Губернатор назвал ее высказывания некорректными, пообещал разобраться и сделать выводы.​

Сама Глацких сначала заявила, что не произносила слов о ненужности молодежи. «Клевета. Такой фразы в принципе не было», — сказал чиновница. Она отметила, что нужно смотреть контекст разговора, а не выдергивать из него слова. При этом Глацких раскрыла суть своего выступления: семья и родители — это залог хорошего развития молодежи, а государство выступает здесь помощником. Позже ​она извинилась за свои слова и пояснила, что хотела «усилить мотивацию молодежи самостоятельно и активно развиваться, а не только рассчитывать на государство».

29-летняя Ольга Глацких стала во главе департамента молодежной политики Свердловской области в 2016 году. В 2003 году гимнастка завоевала золотую медаль на чемпионате Европы в Ризе, в 2005-м — на чемпионате мира в Баку. Также в 2004 году принесла России золото в составе команды на Олимпиаде в Афинах.