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На сайте СК пропало сообщение о проверке ведомства автора слов о детях
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На сайте СК пропало сообщение о проверке ведомства автора слов о детях
Общество, 22:05
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На сайте СК пропало сообщение о проверке ведомства автора слов о детях

На сайте Следственного комитета (СК) пропала новость о проверке финансовой деятельности департамента молодежной политики Свердловской области, которая появилась на фоне скандала из-за слов главы департамента Ольги Глацких на встрече с детьми-волонтерами.

По состоянию на 21:55 среды, 7 ноября, при попытке открыть гиперссылку, по которой было опубликовано сообщение о проверке, появляется надпись: «404. Страница не найдена». Ранее в ведомстве рассказали, что начали проверку из-за информации СМИ о возможном нецелевом расходовании средств в департаменте.

СК решил проверить департамент автора слов о детях и государстве
Общество

В частности, следствие заинтересовала информация о мероприятиях, которые в рамках поддержки талантливой молодежи проводили в бизнес-отеле «Панорама», связанном с одним из депутато​в заксобрания области.

«В статье ставятся вопросы, почему мероприятия с молодежью проходили не на природе, не в пионерских лагерях, а в отеле премиум-класса, хотя занятия вели обычные учителя, оплата труда которых не может стоить заявленных в смете сумм», — говорилось в сообщении СК.

Видео: ЭХО-ТВ 24

Глава департамента Ольга Глацких оказалась в центре скандала после того как на встрече с детьми-волонтерами сказала, что государство ничего им не должно. «Вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство не просило их вас рожать, если мы будем идти от истоков», — сказала она.

Свердловская чиновница извинилась за свои слова о молодежи
Общество

После этого губернатор области Евгений Куйвашев отстранил Глацких от должности, назвав ее слова некорректными. Сама чиновница сначала сказала, что ее слова вырвали из контекста, а позже извинилась, подчеркнув, что хотела мотивировать молодежь «самостоятельно и активно развиваться, а не только рассчитывать на государство».

Теги: Следственный комитет
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