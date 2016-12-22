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Путин поручил Медведеву проверить рост налогов в «реальной жизни»
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Путин поручил Медведеву проверить рост налогов в «реальной жизни»
Финансы, 15:24
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Путин поручил Медведеву проверить рост налогов в «реальной жизни»
Фискальная и квазифискальная нагрузка на население в регионах растет, обратил внимание президент России Владимир Путин на совещании с правительством. Он поручил Медведеву проверить, «что в реальной жизни там происходит»
Дмитрий Медведев и Владимир Путин (слева направо) (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Президент России Владимир Путин попросил премьер-министра Дмитрия Медведева проверить рост фискальной нагрузки в регионах. Такое поручение он дал Медведеву на совещании с членами правительства в «Ново-Огарево», передает корреспондент РБК.

«Профсоюзы обращают внимание на то, что, по их мнению, растет фискальная и квазифискальная нагрузка на население. Надо провести анализ того, что происходит по отраслям и по регионам, понимать, что реально, в реальной жизни там происходит. Не на бумажках, а в реальной жизни», — заявил Путин.

«Дмитрий Анатольевич, посмотрите [...] с коллегами», — добавил Путин, обращаясь к премьер-министру Дмитрию Медведеву.

В 2017 году министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов неоднократно обещал, что налоговая нагрузка в экономике в ближайшие годы расти не будет.

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Он также говорил, что внедрение новых технологий и меры по обелению экономики позволили повысить доходы бюджета без увеличения налоговой нагрузки — выросла собираемость НДС, налога на прибыль, акцизов и страховых сборов.

Однако из данных Федеральной налоговой службы следует, что налоговая нагрузка на российские компании в 2017 году выросла до 10,8% против 9,6% годом ранее.

При этом лидером среди отраслей по этому показателю стала добыча полезных ископаемых: налоговая нагрузка, которая рассчитывается как соотношение суммы налогов и сборов к выручке, составила для этого сектора 45,4%, что на 10 п.п. выше, чем годом ранее.

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Кроме того, почти в полтора раза за прошлый год выросла нагрузка на пищевой сектор (производство продуктов, напитков и табака), составив 28,2% против 19,7% в 2016 году, причем если нагрузка на сырьевой сектор достигала и более высоких показателей, то для пищевого сектора это максимум с 2006 года.

Другими отраслями с высокой налоговой нагрузкой стали операции с недвижимым имуществом (21,3%), административная деятельность (15,4%), строительство (10,2%), а также производство компьютеров и электронных изделий (12,5%) и IT-отрасль (16,4%).

Авторы: Антон Фейнберг, Александра Хрисанфова, Наталья Демченко.
Теги: Владимир Путин , фискальная нагрузка , Дмитрий Медведев , регионы
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