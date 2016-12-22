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Минфин предложил план «донастройки» налоговой системы
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Минфин предложил план «донастройки» налоговой системы
Экономика, 21:58
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Минфин предложил план «донастройки» налоговой системы
Основные направления налоговой политики, которые подготовил Минфин, повторяют уже известные меры по донастройке фискальной системы. Но несколько изменений, касающихся борьбы с «незаконной оптимизацией», насторожили экспертов
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Минфин разработал и направил в Госдуму ежегодный программный документ «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (*.pdf). В понедельник, 9 июля, он будет обсуждаться на парламентских слушаниях. Среди предлагаемых налоговых изменений немало того, что уже было обнародовано, остальное — положительные для налогоплательщиков либо чисто технические моменты. Изначально финансовое ведомство готовило документ на август, но руководство Думы решило провести обсуждение на месяц раньше, говорит собеседник РБК в финансово-экономическом блоке правительства.

Говоря о мерах налоговой политики, Минфин подчеркивает долгосрочность новых правил, которые должны вступить в силу с 1 января 2019 года. В документе звучат уже известные решения — повышение ставки НДС с 18 до 20% и сохранение льготных ставок НДС на основные социально значимые товары и услуги, фиксация на постоянной основе общей ставки тарифов страховых взносов на уровне 30% (включая 22% — на обязательное пенсионное страхование), отмена налога на движимое имущество, новая методика расчета кадастровой стоимости жилья, введение спецрежима для самозанятых граждан. Все это, «учитывая высокое искажающее влияние и болезненность [для бизнеса] налогов на труд <…> соответствует логике такой донастройки», пишет Минфин.

Налоговые доходы бюджетной системы (рассчитываемые как сумма поступлений всех налогов и сборов, таможенных пошлин, страховых взносов на обязательное государственное социальное страхование и прочих налоговых платежей), определяемые как процентная доля ВВП, последние четыре года оставались примерно на одном уровне — в диапазоне 30–31% ВВП. Основную долю здесь традиционно составляют нефтегазовые доходы — НДПИ и вывозные таможенные пошлины (на нефть, газ и нефтепродукты).

Налоговый потенциал регионов

В части поддержки регионов Минфин предлагает продлить норму, согласно которой зачисления суммы налога на прибыль организаций в федеральный бюджет осуществляются по ставке 3%, а в бюджеты субъектов — 17% (раньше было распределение 2 и 18% соответственно). Целью этой схемы является распределение одного процентного пункта указанного налога между бюджетами наименее обеспеченных регионов. Изначально такое правило было установлено на 2017–2020 годы. В «Основных направлениях» предлагается продлить эту норму до 2024 года включительно в рамках стимулирования роста налогового потенциала регионов. Вместе с тем Минфин предлагает выделять субъектам, которые покажут наивысшие темпы роста налогового потенциала, ежегодные гранты в объеме 20 млрд руб.

Важной для бюджетов всех уровней станет также систематизация неналоговых платежей, дискуссия о которых длится с начала 2016 года. Как следует из документа, в 2017 году неналоговая нагрузка на экономику (сборы и неналоговые платежи, уплачиваемые организациями и предпринимателями в бюджеты) составила 0,79% ВВП (0,74% в 2016 году) при общей фискальной нагрузке 31,08% ВВП.

Сейчас в России действует более 30 видов платежей федерального уровня, а с учетом региональных их число достигает 50. В правительстве определились, что часть платежей, обладающих признаками налогов, будет перенесена в Налоговый кодекс, для остальных же появится закрытый перечень с едиными правилами регулирования. В «Основных направлениях» не сказано, о каких платежах идет речь, но, согласно предварительной версии документа, с которой ознакомился РБК, основные «претенденты» следующие: плата за проезд большегрузов по федеральным трассам (система «Платон»), курортный и экологический сборы, утилизационный сбор, плата за негативное воздействие на окружающую среду, обязательные отчисления операторов сети связи общего пользования, платежи за предоставление сведений из госреестров, плата за приобретение акцизных марок, патенты, плата за проезд с иностранных транспортных средств, а также платежи за регистрацию селекционных достижений.

Впрочем, окончательное решение все еще не принято, отмечали собеседники РБК, знакомые с ходом обсуждения.

Полезные корректировки

Власти определились со сроками проведения камеральных проверок, следует из приложения к документу. Ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров предлагал сократить его до месяца с нынешних трех, но ФНС была против. Согласно предложению Минфина, новые сроки проверки составят максимум два месяца с возможностью продления до трех по решению руководителя налогового органа. «С введением в строй системы АСК НДС-2 (автоматизированная система контроля за возмещением НДС) камеральные проверки по НДС для налоговой службы драматически упростились. Налоговые инспекторы практически в режиме онлайн понимают, кому отказать в вычете НДС, а кому нет. В особо сложных случаях, конечно, необходимо проводить осмотры территорий, но чисто для бумажной работы по составлению акта проверки двух месяцев более чем достаточно», — считает партнер юридической фирмы Taxology Михаил Успенский.

Также предлагается освободить от ответственности тех, кто не заплатил вовремя налоги, но сам исправил ошибку, не исказив при этом налоговую отчетность. По словам Успенского, такая поправка будет полезна и востребована многими добросовестными налогоплательщиками. «Порой случаются ошибки и сбои при перечислении налогов в бюджет, и достаточно часто это лишь технические нестыковки или человеческий фактор. Ошибку быстро находят, налоги доплачивают, хотя если смотреть формально, то закон был нарушен», — говорит он. Сейчас, по словам юриста, задержка с платежом на пару дней грозит серьезным штрафом, даже если компания вовремя опомнилась и доплатила деньги.

Еще одна мера касается использования нулевой ставки НДС при экспорте товаров. Налогоплательщиков, которые ее применяют, Минфин хочет освободить от обязанности предоставлять товаросопроводительные документы, подтверждающие вывоз товаров с территории России. Эта мера, по мнению руководителя практики налоговых споров «МЭФ-Аудит PKF» Александра Овеснова, выглядит отчасти революционной. «На практике именно с этим документом у налогоплательщиков возникают сложности при подтверждении нулевой ставки по НДС, так как в большинстве случаев они зависят от действий своих покупателей, которые должны им вернуть экземпляры соответствующих документов», — говорит он. Юрист отмечает, что пока не вполне понятно, как будет работать новый механизм, поскольку без фактического подтверждения вывоза высок риск злоупотреблений со стороны недобросовестных налогоплательщиков.

Самым вероятным является обмен соответствующей информацией между налоговой и таможенной службами, считает Успенский. «Хотя до сих пор ФНС и ФТС России не объединены в единую службу, между ними налажен достаточно прочный информационный объем. Нет смысла утруждать коммерсантов нести в налоговую документы с таможенными отметками, когда их достаточно получить в рамках межведомственного обмена. А нагрузку на бизнес это снимет», — говорит эксперт.

Поле для злоупотреблений

Согласно действующим нормам НК, налогоплательщики вправе уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль на сумму подтвержденных налоговых убытков присоединенных организаций. Теперь же предлагается внести в законодательство специальную норму, исключающую возможность такого присоединения «в целях незаконной налоговой оптимизации». Использование этого термина эксперты считают некорректным. «В большинстве случаев такие операции осуществляются в результате внутрихолдинговых реорганизаций, то есть когда у налогоплательщика нет никакой «стоимости приобретения», при этом основной целью такой реорганизации являются не налоговые последствия, а хозяйственные — например, оптимизация структуры группы компаний», — говорит Овеснов.

«Если компания понесла реальные убытки и ее решено продать, то почему ими не может воспользоваться новая компания, даже если она приобрела эту фирму за копейки? Вряд ли это можно назвать оптимизацией; с экономической точки зрения это скорее приведет к безосновательному обогащению государства», — считает руководитель аналитического департамента «Пепеляев групп» Вадим Зарипов.

Кроме того, Минфин предлагает наделить налоговые органы правом самостоятельного исчисления НДФЛ, в случае если налогоплательщик не подал самостоятельно декларации при продаже недвижимого имущества. По мнению Овеснова, это также может привести к злоупотреблениям со стороны налоговых органов, поскольку в настоящее время в случае владения проданной недвижимостью свыше трех лет (или пяти лет, если недвижимость была приобретена после 1 января 2016 года) налогоплательщик освобожден от предоставления декларации. «Добросовестный налогоплательщик может предполагать, что им соблюдены соответствующие условия. При этом проверить соблюдение сроков во многих случаях невозможно без участия налогоплательщика и анализа имеющихся у него документов, связанных с этой недвижимостью», — отмечает юрист.

В целом, исходя из текста «Основных направлений», которые будут обсуждаться на парламентских слушаниях, главная задача правительства — продемонстрировать, что никаких других существенных изменений в налоговое законодательство, кроме уже озвученного повышения НДС на 2 п.п., налогоплательщиков не ждет, говорит Вадим Зарипов. «Но именно продемонстрировать, потому что на самом деле изменения есть и будут, и довольно существенные для налогоплательщиков», — полагает юрист.

Автор: Екатерина Копалкина.
Теги: Минфин , Налоговый кодекс
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