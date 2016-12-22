Итоговая явка на выборах главы Хакасии превысила 45%

Итоговая явка во втором туре выборов главы Хакасии составила 45,73%. Об этом сообщил руководитель Центризбиркома республики Александр Чуманин, передает «РИА Новости». «Такого показателя активности давно не было», — сказал он.

По словам Чуманина, явка во втором туре была на 4% выше, чем в первом, когда она составила 41,88%. Глава ЦИК рассказал, что 11 ноября на участки пришли 176 167 избирателей.

Накануне прошел второй тур выборов губернатора Хакасии, в которых оставался только кандидат от КПРФ Валентин Коновалов. По итогам голосования он набрал 57,57% голосов, перейдя порог в 50%, необходимый для победы единственного кандидата.

Первый тур прошел 9 сентября. Тогда кандидатами выступали бывший на тот момент главой республики Виктор Зимин от «Единой России», первый секретарь регионального отделения КПРФ Валентин Коновалов, директор ООО «Современные технологии» Александр Мяхар, выступавший от Партии роста, и эсер Андрей Филягин.

Впоследствии Зимин снялся с выборов, его примеру последовали и остальные кандидаты, кроме Коновалова. Однако 11 октября избирком Хакасии обратился в Верховный суд с просьбой снять Коновалова с выборов, так как, по мнению прокуратуры, он был зарегистрирован с нарушением законодательства. Через несколько дней избирком отозвал иск, и рассмотрение дела прекратили.