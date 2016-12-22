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В Хакасии начался второй тур выборов с единственным кандидатом
В Хакасии началось голосование по выборам главы региона. Единственным претендентом на пост губернатора остался представитель КПРФ
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Хакасии открылись 388 избирательных участков по голосованию во втором туре губернаторских выборов, сообщает агентство ТАСС. В бюллетене остался единственный кандидат – представитель КПРФ Валентин Коновалов. В соответствии с законодательством он должен будет набрать больше 50% голосов. Если этого не произойдет, и избиратели в основном будут голосовать против, то в регионе назначат повторные выборы.

Во второй тур Коновалов изначально вышел вместе с главой Хакасии Виктором Зиминым. Однако последний уже после оглашения результатов ушел в отставку и снял свою кандидатуру. После этого выборы дважды переносили, поскольку в бюллетени вносили имена других участников первого тура – представлявшего «Справедливую Россию» Андрея Филягина и Александра Мяхара от Партии роста. Однако позже и они заявили, что не будут участвовать во втором туре.

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Памфилова призвала избиркомы Хакасии «частично реабилитироваться»

11 октября избирком республики обратился в Верховный суд с просьбой снять с выборов и Коновалова. Причиной было названо неверное написание в документах названия выдвинувшего кандидата избирательного объединения. Кроме того, в прокуратуре указали, что документы партийной конференции не были заверены руководителем регионального отделения.

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На выборах главы Хакасии после ухода Мяхара остался единственный кандидат

Спустя несколько дней избирком Хакасии отозвал иск, и рассмотрение дела было прекращено.
Автор: Артем Филипенок
Теги: Хакасия
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