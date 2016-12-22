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На Украине после взрывов на военных складах наказали более 20 генералов
Украинский кризис, 17:51
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На Украине после взрывов на военных складах наказали более 20 генералов

На Украине после взрывов на военных складах к ответственности привлекли 75 человек, в том числе более 20 генералов. Об этом заявил в интервью «5 каналу» украинский министр обороны Степан Полторак.

По его словам, большинство военных арсеналов в стране на 2014 год должны были быть закрыты из-за финансовых проблем. Он отметил, что, чтобы все это восстановить, нужны большие деньги.

Полторак добавил, что также не хватает средств для обеспечения охраны таких объектов, а также нет людей, которые захотели взять на себя ответственность за арсеналы, на которые выделяется недостаточно финансирования. «В современных условиях обеспечить надежную охрану базы арсенала очень трудно», — сказал украинский министр обороны.

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В середине октября глава комитета Рады Сергей Пашинский заявил, что за последние три года на военных складах сгорели боеприпасы стоимостью более $2 млрд. Последний инцидент на украинском арсенале произошел в городе Ичне в Черниговской области 9 октября. На этом складе произошел взрыв с последующим возгоранием. В результате были эвакуированы 10 тыс. человек, 63 человека обратились за медицинской помощью. По факту произошедшего на Украине было возбуждено дело по статье «Небрежное отношение к военной службе».

Украинский лидер Петр Порошенко, комментируя инцидент на военном складе, сказал, что следствие полагает, что на складе произошла диверсия. Он также отметил, что на Украине планируется построить 15 арсеналов для хранения оружия. Президент также сообщил, что на военном складе в селе Цветоха в Хмельницкой области проводится реконструкция «по стандартам НАТО», на которую выделено около $43 млн.

Теги: Украина , взрыв , военный склад
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