На Украине после взрывов на военных складах наказали более 20 генералов

На Украине после взрывов на военных складах к ответственности привлекли 75 человек, в том числе более 20 генералов. Об этом заявил в интервью «5 каналу» украинский министр обороны Степан Полторак.



По его словам, большинство военных арсеналов в стране на 2014 год должны были быть закрыты из-за финансовых проблем. Он отметил, что, чтобы все это восстановить, нужны большие деньги.



Полторак добавил, что также не хватает средств для обеспечения охраны таких объектов, а также нет людей, которые захотели взять на себя ответственность за арсеналы, на которые выделяется недостаточно финансирования. «В современных условиях обеспечить надежную охрану базы арсенала очень трудно», — сказал украинский министр обороны.

В середине октября глава комитета Рады Сергей Пашинский заявил , что за последние три года на военных складах сгорели боеприпасы стоимостью более $2 млрд. Последний инцидент на украинском арсенале произошел в городе Ичне в Черниговской области 9 октября. На этом складе произошел взрыв с последующим возгоранием. В результате были эвакуированы 10 тыс. человек, 63 человека обратились за медицинской помощью. По факту произошедшего на Украине было возбуждено дело по статье «Небрежное отношение к военной службе».Украинский лидер Петр Порошенко, комментируя инцидент на военном складе, сказал , что следствие полагает, что на складе произошла диверсия. Он также отметил, что на Украине планируется построить 15 арсеналов для хранения оружия. Президент также сообщил, что на военном складе в селе Цветоха в Хмельницкой области проводится реконструкция «по стандартам НАТО», на которую выделено около $43 млн.