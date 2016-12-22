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Порошенко заявил о планах построить 15 военных складов
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Порошенко заявил о планах построить 15 военных складов
Украинский кризис, 15:57
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Порошенко заявил о планах построить 15 военных складов

Президент Петр Порошенко заявил, что на Украине запланировано строительство 15 современных арсеналов хранения оружия. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, они будут оборудованы автоматическими системами охраны, противопожарной безопасности и оповещения.

Порошенко также рассказал, что он отправляется на оружейный арсенал в селе Цветоха в Хмельницкой области. Президент отметил, что на этом объекте проводится реконструкция «по стандартам НАТО». Украинский лидер рассказал, что будет построено 37 железобетонных хранилищ, проложено 70 км электросетей, 20 км водопроводов и 15 км дорог с твердым покрытием. По его словам, все это обойдется в 1,2 млрд гривен (около $43 млн). «И это только на один объект. Это — цена за безопасность», — сказал Порошенко.

Порошенко счел не случайным пожар на близком к России военном складе
Общество

Комментируя пожар и взрывы на военном складе в городе Ичня в Черниговской области, который произошел 9 октября, президент Украины сказал, что следствие отвергает версию халатности. По его словам, выводы «свидетельствуют о диверсии».

После взрыва на складе начался пожар. Были эвакуированы 10 тыс. человек. За медицинской помощью обратились 63 человека с признаками отравления продуктами горения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Небрежное отношение к военной службе».

Теги: Петр Порошенко , склады , военные
Главное
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