На Украине обвинили Путина и Меркель в срыве плана ее вступления в НАТО

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал Игорь Романенко заявил, что президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель помешали реализации планов Украины по вступлению в НАТО. Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.
По словам Романенко, у Киева и НАТО был наибольший шанс сблизиться в 2008 году. «Но Путин договорился с фрау Меркель, и сделали все, чтобы ни Украина, ни Грузия не получили план действий по членству», — заявил генерал.
В начале сентября президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду проект поправок в Конституцию, касающихся евроинтеграции страны и ее вступления в НАТО. Ранее он подписал закон о «Национальной безопасности», в котором закреплялись стремления Киева к евроинтеграции и членству в Североатлантическом альянсе. В МИД России заявляли, что вступление Украины и Грузии в НАТО станет колоссальной экономической и военной проблемой для России. По его словам, на границе с Украиной будет необходимо выстроить оборонительные эшелоны и переводить оборонительные построения на юг.