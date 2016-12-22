Порошенко рассказал о пользе опыта Украины для военных НАТО

Военные стран НАТО могут многому научиться у украинских военных, имеющих опыт противостояния в «гибридной войне» с Россией, утверждает Порошенко.

Фото: Николай Лазаренко / РИА Новости

Президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook прокомментировал совместные cо странами НАТО учения Clear Sky. В записи он заявил о готовности дать ответ на возможное использование Россией авиации против Украины и рассказал о взаимовыгодном обучении солдат Украины и стран НАТО.

«Совместные учения со странами-членами НАТО Clear Sky — 2018 нужны для того, чтобы продемонстрировать, что цена для России, если она использует воздушные силы для атаки на Украину, будет очень высокой», — написал Порошенко.

Президент Украины подчеркнул, что Киев высоко ценит «надежную позицию», которую демонстрируют принимающие в учениях партнеры по НАТО, в первую очередь США.

К записи он прикрепил сюжет телекомпании NBC о проводимых учениях. В конце сюжета Порошенко комментирует американским журналистам ход учений, указывая, что процесс обучения является взаимным. «мы многому учимся у НАТО, и НАТО учится многому у украинских солдат, которые сражаются в условиях российской гибридной войны», — говорит украинский лидер.

«Мы не спрашиваем у России о том, что нам делать на нашей земле!», — добавил Порошенко.

Военные учения с участием стран — членов НАТО Clear Sky-2018 стартовали на Украине 8 октября. В них, помимо Украины и США приняли участие Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния. В ходе учений F-15 Eagles и военно-транспортные самолеты C-130J Super Hercules из состава Калифорнийской авиационной национальной гвардии отработали полеты над территорией Украины, в территории Хмельницкой и Винницкой областей.