В Донецк прибыли иностранные наблюдатели из России и ЕС

Международные наблюдатели из более десяти стран прибыли на выборы в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР). Об этом сообщается на сайте ЦИК ДНР.

«В Донецк прибыли иностранные наблюдатели на выборах главы и народного совета ДНР. Среди них — политические и общественные деятели из многих стран», — говорится в сообщении.

В частности, от России в Донецк приехали члены Совета Федерации Сергей Цеков и Ольга Ковитиди, депутаты Госдумы Андрей Козенко, Казбек Тайсаев, Дмитрий Саблин, Виктор Водолацкий и Александр Ющенко. Делегация прибыла также от Южной Осетии.

​В Донецк приехали и представители Бельгии, Франции, Италии, Греции, Австрии и Германии, от которой наблюдателем стал член партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.

Накануне председатель ЦИК самопровозглашенной Луганской народной республики выдала удостоверения прибывшим иностранным наблюдателям, среди которых оказались представители Германии, Нидерландов, Норвегии, Турции, Финляндии и других стран.

Выборы в ДНР и ЛНР пройдут 11 ноября. Их решили провести в связи с гибелью главы ДНР Александра Захарченко при взрыве, произошедшем в августе в кафе в Донецке.

​Министр иностранных дел Украины Павел Климкин объявил о готовящихся Киевом и его «партнерами» санкциях против России за проведение выборов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Президент Украины Петро Порошенко заявил, что поручил дипломатам поднять вопрос «фейковых выборов» в таких международных организациях, как ООН, ОБСЕ, а также на встрече G7. Он добавил, что Киев ждет реакции Запада.

Прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны).

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, предстоящие выборы в Донбассе не идут вразрез с минскими соглашениями. Он отмечал, что Москве «чрезвычайно важно, кто будет руководить республиками, однако влияние на их руководство не безгранично.