На Украине за два дня до голосования завели дело из-за выборов в Донбассе

Предстоящие выборы в самопровозглашенных республиках нарушают статью Уголовного кодекса Украины о посягательстве на территориальную целостность страны, считают в Киеве. Голосование должно пройти в ДНР и ЛНР 11 ноября

Фото: Александр Ермоченко / EPA / ТАСС

Сотрудники подконтрольной Киеву прокуратуры Донецкой области начали уголовное производство из-за предстоящих выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.

В будущем голосовании представители украинской прокуратуры усмотрели признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны). «Участникам организации и проведения выборов 11 ноября на временно оккупированных территориях Донбасса грозит пожизненное лишение свободы», — подчеркивается в сообщении надзорного ведомства.

«Противоправные умышленные действия, направленные на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, изменение границ ее территории и государственной границы», как выяснили в донецкой прокуратуре, совершаются на территориях ДНР и ЛНР с 20 февраля 2014 года. Подобные действия, по данным надзорного ведомства, осуществляет «Российская Федерация с помощью ее вооруженных формирований, а также финансируемых ею иррегулярных незаконных вооруженных формирований, вооруженных банд и групп наемников».

Именно эти действия, как считают в донецкой прокуратуре, «привели к гибели тысяч людей <...> и другим тяжким последствиям в виде оккупации территории Крыма и города Севастополь».​

«Не останавливаясь на достигнутом, нарушая принципы и нормы международного права, <...> представители Российской Федерации проводят мероприятия по организации и проведению 11 ноября 2018 года в населенных пунктах на временно оккупированной территории Донецкой области так называемых «выборов главы ДНР и депутатов народного совета ДНР», — говорится также в сообщении надзорного ведомства. Это, как подчеркнули представители донецкой прокуратуры, «является продолжением преступных действий, направленных на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины».

Выборы в самопровозглашенных республиках Донбасса должны состояться 11 ноября. Их местные власти решили провести после гибели в результате взрыва в августе главы ДНР Александра Захарченко. Народную республику он возглавлял с 2014 года. Против проведения голосования в ДНР и ЛНР выступают ЕС, а также участники «нормандского формата» — Германия, Франция и Украина. В Кремле в свою очередь уверены, что минским соглашениям это голосование не противоречит.