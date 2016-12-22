Президент Австрии призвал не драматизировать шпионский скандал

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что не видит причин драматизировать шпионский скандал. Об этом он сказал в интервью австрийской радиостанции Oe1.

По его словам, для начала нужно провести расследование и понять, к какой информации имел доступ подозреваемый в шпионаже офицер. «Надо посмотреть, если ли в ней [этой истории] нечто большее, чем выдумка, в этом случае по обстоятельствам и будут приниматься меры», — сказал Ван дер Беллен.

Австрийский президент выразил сомнение, что сможет обсудить с российским лидером шпионский скандал во время торжественных мероприятий в Париже, передает его слова издание Heute. По его словам, на мероприятии будут «несколько десятков гостей — глав государств», потому с глазу на глаз с Путиным этот вопрос он обсудить не сможет.

Шпионский скандал в Австрии разгорелся после того, как стало известно, что 70-летний бывший полковник армии на протяжении десятков лет с 1990-х годов передавал российской стороне информацию за вознаграждение в €300 тыс. В прокуратуре отметили, что ему предъявлены обвинения в разглашении государственной тайны. В субботу, 10 ноября, сообщалось, что подозреваемый дал признательные показания.



Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что шпионаж в пользу России недопустим в Европейском союзе и что такое положение дел не способствуют улучшению отношений с Москвой. В свою очередь, российский министр иностранных дел Сергей Лавров во время беседы со своей австрийской коллегой Карин Кнайсль сказал, что публичные обвинения, которые ничем не доказаны, вступают в противоречие с нормами диалога между странами.