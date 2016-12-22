В Башкирии попросили прекратить «травлю» полицейских из-за изнасилования

Врио главы Башкирии Радий Хабиров попросил прекратить «травлю» сотрудников правоохранительных органов после случая с изнасилованием девушки-дознавателя тремя полицейскими. Об этом временно исполняющий обязанности главы республики написал на своей странице в Facebook.



По его словам, 10 ноября у правоохранителей профессиональный праздник, но «лица не радостные», после того как их «коллеги» прогремели на всю страну». «Каких только проклятий в свой адрес они не услышали», — сказал Хабиров. Он отметил, что у сотрудников правоохранительных органов тяжелая жизнь и трудная «неблагодарная работа», которая низко оплачивается.



«И если мы их сейчас не поддержим, то кому будем кричать «помогите» в случае чего?» — задался вопросом Хабиров. Он отметил, что порядка среди правоохранителей должно быть больше, но нужно прекратить «травлю» и работать вместе, чтобы улучшать жизнь людей.



Нападение на дознавателя произошло в ночь на 30 октября в служебном помещении в Уфе. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 131 и п. «а» ч. 2 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера). Подозреваемые — начальник отдела по вопросам миграции и 51-летний начальник ОМВД по Уфимскому району, а также 50-летний начальник ОМВД по Кармаскалинскому району — были задержаны. В четверг, 8 ноября, им было предъявлено обвинение. Кроме того, они были уволены из правоохранительных органов и арестованы до 31 декабря.