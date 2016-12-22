В Уфе уволили подозреваемых в изнасиловании коллеги сотрудников МВД

Министр внутренних дел по Республике Башкортостан Роман Деев уволил трех руководителей подразделений регионального МВД за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции. Они подозреваются в групповом изнасиловании дознавателя отдела полиции. Об этом сообщается на сайте МВД по Башкирии.

По подозрению в изнасиловании задержали начальников отделов МВД России по Уфимскому и Кармаскалинскому районам и начальника отдела по вопросам миграции по Уфимскому району республики.

Кроме того, проводится служебная проверка, в ходе которой оценят действия руководителей, отвечающих за оперативно-служебную деятельность, а также состояние законности и дисциплины. «По результатам будет принято решение о привлечении виновных должностных лиц к строгой дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении.

В ночь на 30 октября дознавателя отдела МВД по Уфимскому району в здании отдела по вопросам миграции изнасиловали три ее коллеги. 23-летняя девушка написала заявление в полицию, было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 131, п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ (изнасилование и совершение насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц).