ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,28 65,19 EUR Нал. 75,37 74,17 USD Бирж. 65,70 -0,17 EUR Бирж. 74,91 +0,33 USD ЦБ. 65,65 +0,06 EUR ЦБ. 74,58 +0,16 EUR/USD 1,14 +0,01 BTC/USD Бирж. 6363,80 +42,10 IMOEX 2359,48 +0,29% RTSI 1131,49 +0,47% Brent 73,02 -3,64% DJIA 25346,67 +0,92% Nasdaq 7386,28 +1,11%
В Уфе уволили подозреваемых в изнасиловании коллеги сотрудников МВД
Лента новостей
Совхоз имени Ленина подал к Грудинину иск на ₽1 млрд 18:30, Общество Теннисист Хачанов вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Париже 18:30, Спорт HSBC заметил недостаток глобального оптимизма у российских компаний 18:28, Экономика Верховный суд отказался пересмотреть приговор Носику посмертно 18:15, Общество Насколько Россия готова к промышленным инновациям 18:15, РБК и Schneider Electric Bitcoin отпраздновал 10-й день рождения 18:06, Крипто Захарова ответила на призыв Климкина сдавать российские паспорта 18:03, Политика Свидетель по «делу «Суммы» заявил об угрозе процессуального уничтожения 17:58, Общество Под антиукраинские санкции вместо радикала Карася попал галерист 17:56, Политика Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру 17:52, РБК и Экспострой на Нахимовском Расстрелявший 11 человек в синагоге в Питтсбурге не признал вину 17:45, Общество МВД сообщило о возбужденном во Франции деле против экс-жены Магомедова 17:40, Общество Упавший в Индонезии Boeing за день до крушения подавал сигнал бедствия 17:39, Общество Порошенко заявил о вводе Россией санкций против «очень достойных людей» 17:31, Политика Главные новинки авторынка России 17:18, Авто  Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 17:17, РБК и Thomson Reuters Прощай, квартира: чем опасна покупка жилья у владельцев с долгами 17:16, Недвижимость Президент UFC назвал возможный срок отстранения Нурмагомедова за драку 17:04, Спорт Меркель выступила за продление санкций против России 17:04, Политика МВД нашло в деле Магомедовых новый эпизод и двоих обвиняемых 16:58, Общество Сотрудники Google провели забастовку против домогательств 16:49, Общество Стоимость туров по России на осень и зиму выросла почти на треть 16:12, Общество Soft skills: какие качества нужны руководителю и как их развить 16:11, РБК и Volkswagen ВЭБ передумал покупать долю в «Стрелке» Александра Мамута 16:05, Бизнес Доступнее ли стали разрешения на строительство: что говорят девелоперы 16:00, Строительство  «Яндекс» и правообладатели подписали антипиратский меморандум 15:53, Технологии и медиа В Кремле объяснили медленное продвижение России в рейтинге Doing Business 15:52, Бизнес Опру Уинфри и Тома Хэнкса назвали лучшими кандидатами в президенты США 15:50, Политика
В Уфе уволили подозреваемых в изнасиловании коллеги сотрудников МВД
Общество, 18:34
0
В Уфе уволили подозреваемых в изнасиловании коллеги сотрудников МВД

Министр внутренних дел по Республике Башкортостан Роман Деев уволил трех руководителей подразделений регионального МВД за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции. Они подозреваются в групповом изнасиловании дознавателя отдела полиции. Об этом сообщается на сайте МВД по Башкирии.

По подозрению в изнасиловании задержали начальников отделов МВД России по Уфимскому и Кармаскалинскому районам и начальника отдела по вопросам миграции по Уфимскому району республики.

Кроме того, проводится служебная проверка, в ходе которой оценят действия руководителей, отвечающих за оперативно-служебную деятельность, а также состояние законности и дисциплины. «По результатам будет принято решение о привлечении виновных должностных лиц к строгой дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении.

В ночь на 30 октября дознавателя отдела МВД по Уфимскому району в здании отдела по вопросам миграции изнасиловали три ее коллеги. 23-летняя девушка написала заявление в полицию, было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 131, п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ (изнасилование и совершение насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц).

Теги: Башкирия , изнасилование , увольнение
Главное
МВД нашло в деле Магомедовых новый эпизод и двоих обвиняемых Общество
Материалы по теме
В Уфе задержали трех глав отделов полиции по обвинению в изнасиловании Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter