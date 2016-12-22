В Уфе задержали трех начальников отделов полиции по делу об изнасиловании

Следователи возбудили уголовное дело по факту группового изнасилования в Уфе дознавателя отдела МВД России по Уфимскому району. Об этом Следственный комитет сообщил в своем канале в мессенджере «Там-Там».
Отмечается, что в ночь на 30 октября на девушку в служебном помещении напали трое ее коллег. В связи с произошедшим задержаны 34-летний начальник отдела по вопросам миграции и 51-летний начальник ОМВД по Уфимскому району, а также 50-летний начальник ОМВД по Кармаскалинскому району. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Республиканское следственное управление уточняет, что дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 131 и п. «а» ч. 2 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера).
МВД России у себя в Twitter сообщило, что по решению Главного управления собственной безопасности ведомства в Башкирию для проверки информации о случившемся направлена группа сотрудников главка.
10 октября в Подмосковье убили следователя Евгению Шишкину. Она была застрелена после того, как вышла из подъезда жилого дома. По факту произошедшего было возбуждено дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст. 222 УК (незаконный оборот оружия). В СК полагают, что убийство могло быть совершено, чтобы помешать профессиональной деятельности Шишкиной.